پیشگیری از حمله تروریستی به سفارت سنگاپور/ دستگیری 11 تن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جاکارتا گلوب، "پتروس گولوس" گفت از این افراد تعدادی مهمات و اسلحه از جمله تفنگ، هفت تیر، صدا خفه کن و یک عدد مسلسل کشف و ضبط شده و آنها در اعترافات خود اعلام کرده اند که قصد داشته اند نگهبانان اندونزیایی این سفارت و سنگاپوری هایی که قصد خروج از آن را داشته اند مورد هدف قرار دهند.

گولوس افزود مقامات امنیتی اندونزی که طی سال های گذشته 700 مظنون به انجام عملیات تروریستی را دستگیر کرده اند هنوز دلیل اصلی تمرکز گروه های تروریستی به سنگاپور و سفارت این کشور را کشف نکرده اند.

بر اساس این گزارش این اولین بار نیست که از نقشه های تروریستی علیه سفارت سنگاپور در اندونزی جلوگیری می شود و در سال گذشته نیز پلیس طی بازرسی منزل یک فرد مظنون در اندونزی موفق به کشف یک نقشه قطار شهری سنگاپور در وسایل وی شد.