آب مناطق مختلف استان اصفهان تامین شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طرفه افزود: با توجه به خشکسالی‌های شدید سه سال گذشته و کاهش 34 درصدی میزان بارندگی در استان اصفهان و نیز کاهش میزان ورودی به سد زاینده‌رود در سال جاری، اهداف تأمین آب در بخش‌های شرب، صنعت و حفظ ذخیره جهت تخصیص آب کشت پاییزه بر اساس برنامه تصویبی در حوضه زاینده رود مدیریت شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان اظهار داشت: میزان ورودی آب به سد زاینده رود در سال آبی جاری 865 میلیون مترمکعب بود که در مقایسه با سال آبی گذشته 26 درصد و در قیاس با میانگین دراز مدت 34 درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: در این شرایط، تأمین آب 40 شهر و 200 روستای استان اصفهان به صورت کامل انجام گرفته و آبرسانی به شهرستان کاشان و شهرهای استان یزد، صنایع بزرگ و راهبردی و باغ‌های غرب اصفهان با مقداری کاهش مدیریت شده است.

طرفه تاکید کرد: تا پایان سال آبی جاری نیز نیازهای یاد شده طبق برنامه تأمین خواهد شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ادامه داد: با در نظر گرفتن حقوق کشاورزان، ذخیره سد زاینده‌رود نیز به منظور آغاز کشت غله پاییزه کشاورزان شرق اصفهان حفظ خواهد شد.