300 نفر در اردوهای جهادی دهلران فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد علیزاده در جلسه شواری اداری گفت: این تعداد دانشجو که از دانشگاههای علم و صنعت پیام نور و آزاد هستند در زمینه های آموزشی، بهداشتی ، مهارتهای زندگی و امور فرهنگی و آموزش خانواده به مردم مناطق محروم این شهرستان خدمات رسانی می کنند.

وی در ادامه به میزان برداشت گندم از مزارع این شهرستان اشاره کرد و افزود: در سال زراعی جاری 85 هزار تن گندم از مزارع دیم و آبی این شهرستان برداشت شده است.



این مسئول عنوان کرد: از این میزان گندم برداشتی 73 هزار تن آن تحویل مراکز خرید شده است.

علیزاده یادآور شد: سالانه حدود 250 هزار تن محصولات کشاورزی در شهرستان دهلران تولید می شود.

در جلسه شورای اداری شهرستان دهلران همچنین در خصوص اجرای طرح نظارت بر قیمت کالا در آستانه ماه مبارک رمضان تاکید شد.



