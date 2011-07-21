شرکت تعاونی توسعه و عمران سربیشه راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا حسینی صبح پنج شنبه در نشست تشکیل شرکت تعاونی توسعه و عمران سربیشه این حرکت را در شهرستان یک امر ضروری دانست و اظهارداشت: تاسیس این شرکت می ‌تواند بسیاری از مشکلات شهرستان را در بحث توسعه وعمران، اشتغال نیروهای بومی و استفاده از محصولات تولیدی شهرستان حل کند.

وی بیان کرد: از مهم‌ ترین اهداف این شرکت اشتغالزایی، هدایت منابع مردمی به بخش‌های تولیدی و اقتصاد و کمک به خودکفایی است.

فرماندار سربیشه خواستار همکاری کلیه مسئولان از جمله بخشداران، دهیاران و شوراها در راستای ترغیب مردم برای عضویت و خرید سهام در این شرکت شد.

نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: به منظور مشارکت بیشتر مردم تشکیل شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران در سال گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت که در نهایت قانون تاسیس این شرکت‌ها در تاریخ 28 آذر سال 89 در مجلس شورای اسلامی مصوب و در تاریخ 15 دیماه به تایید شورای نگهبان رسید.

محمدرضا صابری خواستار فرهنگ ‌سازی و شناسایی و ترغیب تشکل‌ های بومی شهرستان مستقر در شهرهای بزرگ به منظور عضویت و استفاده از نظریات و تجربیات آنان در راه‌ اندازی این شرکت‌های تعاونی شد.

مدیرکل تعاون خراسان جنوبی نیز گفت: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شامل سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است.

حسین خوشایند بیان داشت: در راستای تقویت بخش تعاون، تشکیل شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در دستور کار وزارت تعاون قرار گرفت که این شرکت‌های تعاونی در بدو تاسیس باید نیم درصد جمعیت شهرستان عضو آن باشند.

وی افزود: مهم ‌ترین موضوع فعالیت این شرکت‌ها مشارکت در سرمایه ‌گذاری طرح‌های اقتصادی و خدماتی، طرح ‌های عمرانی و بهداشتی، حفظ و نگهداری منابع طبیعی و محیط زیست، احداث و ساخت مجتمع‌های ورزشی، اداری و همکاری در انجام پروژه‌های ملی است.

وی تاکید کرد: از محاسن تاسیس این نوع شرکت‌ها این است که سرمایه‌ گذاری در طرح یا طرح‌هایی که برای توسعه شهرستان ضروری باشد به صورت یک شرکت مادر تخصصی عمل کرده و با تشکیل شرکت‌های اقماری زمینه را برای سرمایه ‌گذاری فراهم می ‌کند.