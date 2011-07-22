هابل قمر چهارم پلوتون را کشف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناسا اعلام کرد تلسکوپ فضایی هابل موفق به کشف چهارمین قمر کوتوله سفید یخی، پلوتون شده است، اما این قمر تنها 12 تا 33 کیلومتر وسعت دارد.

تا زمانی که اخترشناسان بر سر نام این قمر جدید به توافق برسند، قمر جدید P4 نامیده خواهد شد. قمر P4 کوچکترین قمر پلوتون است و "چارون" با وسعتی برابر هزار و 207 کیلومتر بزرگترین قمر این جرم کیهانی به شمار می رود. "نیکس" و "هایدرا" دو قمر دیگر پلوتون به شمار می روند که شعاع آنها به ترتیب 90 و 112 محاسبه شده است.

وسعت پلوتون دو هزار و 320 کیلومتر است که در برابر وسعت سه هزار و 472 کیلومتری قمر زمین بسیار کوچک به نظر می آید.

هابل در حین جستجو برای یافتن حلقه های سیاره ای و دیگر ویژگی های غیر عادی در سیستم سیاره ای سامانه خورشیدی موفق به کشف قمر P4 شد. "مارک شوالتر" از موسسه SETI در کالیفرنیا که انجام این رصد را به عهده داشته می گوید توانایی دوربینهای هابل در نمایش دادن واضح چنین جرم کوچکی از فاصله بیش از 3 میلیارد کیلومتری بسیار شگفت انگیز است.

رصدهای هابل از پلوتون بخشی از مراحل اولیه برنامه ریزی برای اجرای ماموریت فضاپیمای "افق جدید" ناسا است که بر اساس آن قرار است تا سال 2015 این فضاپیما به پلوتون و قمرهایش نزدیک شود. تصویربرداری ها و نقشه برداری های هابل از پلوتون و قمرهایش برای نزدیک شدن این فضاپیما به پلوتون بسیار ارزشمند است.

بر اساس گزارش تلگراف، قمر P4 در مداری میان مدارهای "نیکس" و "هایدرا" واقع شده است، دو قمری که در سال 2005 توسط هابل کشف شده اند."چارون" در سال 1978 توسط رصد خانه نیروی دریایی آمریکا کشف شد. پلوتون نیز خود در سال 1930 کشف شد و تا سال 2006 به عنوان یک سیاره شناخته می شد.