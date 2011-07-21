تغییرات آب و هوایی تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "بان کی مون" با بیان این مطلب گفت: ما نباید مرتکب اشتباه شویم. وی در بیانیه ای که طی نشست شورای امنیت سازمان ملل در این رابطه منتشر شد افزود: آمارها واقعی و تغییرات آب و هوایی موضوعی جدی و خطرناک است.

به گفته دبیرکل سازمان ملل خطر تغییرات آب و هوایی از سطح هشدار عبور کرده و به تهدیدی بین المللی برای صلح و امنیت تبدیل شده و به همین دلیل اعضای شورای امنیت موظف اند دست به اقدامات ملی و بین المللی برای مواجه با آن بزنند.

بر این اساس تغییرات شدید در شرایط جوی پیامدهای دامنه داری در کشورهای فقیر و ثروتمند داشته و علاوه بر به خطر انداختن جان انسان ها موجب تخریب زیرساخت ها، از بین رفتن نهادها و هدر رفتن هزینه های دولتها می شود.

بان کی مون در ادامه بر لزوم اجرایی شدن توافقات کشورها در نشستهای کپنهاگ و کانسون طی سالهای 2010 و 2011 مبنی بر کاهش تولید گازهای گلخانه ای تاکید کرد.