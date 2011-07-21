  1. بین الملل
  2. سایر
۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۱

بان کی مون:

تغییرات آب و هوایی تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی است

تغییرات آب و هوایی تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی است

دبیرکل سازمان ملل خطر تغییرات آب و هوایی را جدی ارزیابی کرده و آن را تهدیدی برای صلح و امنیت کره زمین دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "بان کی مون" با بیان این مطلب گفت: ما نباید مرتکب اشتباه شویم. وی در بیانیه ای که طی نشست شورای امنیت سازمان ملل در این رابطه منتشر شد افزود: آمارها واقعی و تغییرات آب و هوایی موضوعی جدی و خطرناک است.

به گفته دبیرکل سازمان ملل خطر تغییرات آب و هوایی از سطح هشدار عبور کرده و به تهدیدی بین المللی برای صلح و امنیت تبدیل شده و به همین دلیل اعضای شورای امنیت موظف اند دست به اقدامات ملی و بین المللی برای مواجه با آن بزنند.
 
بر این اساس تغییرات شدید در شرایط جوی پیامدهای دامنه داری در کشورهای فقیر و ثروتمند داشته و علاوه بر به خطر انداختن جان انسان ها موجب تخریب زیرساخت ها، از بین رفتن نهادها و هدر رفتن هزینه های دولتها می شود.
 
بان کی مون در ادامه بر لزوم اجرایی شدن توافقات کشورها در نشستهای کپنهاگ و کانسون طی سالهای 2010 و 2011 مبنی بر کاهش تولید گازهای گلخانه ای تاکید کرد.
کد مطلب 1363887

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها