انفجار اخیر قبرس را با بحران اقتصادی مواجه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، انفجار شدید یازدهم جولای در یک پایگاه دریایی در قبرس که 12 کشته و 59 مجروح به جا گذاشت به اصلی ترین نیروگاه تولید انرژی این کشور جزیره ای صدمه زده است.

"آتاناسیوس اورفانیدس" رئیس بانک مرکزی قبرس با بیان این مطلب صدمات وارد شده به اقتصاد کشور را جدی دانسته و بر لزوم دریافت کمک مالی برای مقابله با بحران پیش رو تاکید کرد.

به گفته وی دولت قبرس باید پیش از فرا رسیدن ماههای گرم سال که نیاز به مصرف برق را بدلیل استفاده از دستگاههای تهویه و خنک کننده افزایش می دهد اقدامی جدی در این زمینه انجام دهد.

اورفانیدس روز هجدهم جولای نیز طی نامه ای به دولت نوشت: به اعتقاد من اقتصاد کشور در حال حاضر به وضعیت سال 1974 دچار شده است. در این سال قبرس شاهد کودتای گروههای خواهان اتحاد با یونان و حمله ترکیه بود.

گفتنی است قبرس از سال 2008 در منطقه یورو پذیرفته شده اما به دلیل رابطه تنگاتنگ با یونان و ادامه مناقشات سیاسی در بخشهای یونانی و ترکیه ای خود دارای اقتصادی متزلزل است.