  1. بین الملل
  2. سایر
۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۸

رئیس بانک مرکزی قبرس:

انفجار اخیر قبرس را با بحران اقتصادی مواجه می کند

انفجار اخیر قبرس را با بحران اقتصادی مواجه می کند

"آتاناسیوس اورفانیدس" صدمات انفجار اخیر قبرس را چشمگیر دانسته و از لزوم کمک مالی به این کشور برای جلوگیری از بحران اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، انفجار شدید یازدهم جولای در یک پایگاه دریایی در قبرس که 12 کشته و 59 مجروح به جا گذاشت به اصلی ترین نیروگاه تولید انرژی این کشور جزیره ای صدمه زده است.

"آتاناسیوس اورفانیدس" رئیس بانک مرکزی قبرس با بیان این مطلب صدمات وارد شده به اقتصاد کشور را جدی دانسته و بر لزوم دریافت کمک مالی برای مقابله با بحران پیش رو تاکید کرد.
 
به گفته وی دولت قبرس باید پیش از فرا رسیدن ماههای گرم سال که نیاز به مصرف برق را بدلیل استفاده از دستگاههای تهویه و خنک کننده افزایش می دهد اقدامی جدی در این زمینه انجام دهد.
 
اورفانیدس روز هجدهم جولای نیز طی نامه ای به دولت نوشت: به اعتقاد من اقتصاد کشور در حال حاضر به وضعیت سال 1974 دچار شده است. در این سال قبرس شاهد کودتای گروههای خواهان اتحاد با یونان و حمله ترکیه  بود.
 
گفتنی است قبرس از سال 2008 در منطقه یورو پذیرفته شده اما به دلیل رابطه تنگاتنگ با یونان و ادامه مناقشات سیاسی در بخشهای یونانی و ترکیه ای خود دارای اقتصادی متزلزل است.
کد مطلب 1363888

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها