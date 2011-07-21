حسن محمدی تبار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: دوره آموزش خانواده با عنوان " تأثیر رفتار والدین بر تربیت فرزندان" به منظور آشنائی هرچه بهتر خانواده‌ها با روش‌های صحیح تربیت فرزند در مجتمع فرهنگی نور قم برگزار می‌شود.



وی در ادامه عنوان کرد: 800 خانواده که عضو مجتمع فرهنگی نور هستند در این دوره یک روزه شرکت خواهند کرد.



مدیر مجتمع فرهنگی نور با اشاره به اینکه این حجت الاسلام دهنوی سخنران مراسم خواهد بود، گفت: این دوره آموزشی روز جمعه 31 تیرماه در سالن شهید آوینی مجتمع فرهنگی نور واقع در منطقه نیروگاه برگزار می‌شود.



وی با اشاره به اهداف برگزاری این دوره بیان داشت: خانواده‌هایی که در این دوره یکروزه شرکت دارند با روش‌های صحیح رفتار با فرزندان خود و تاثیرات متقابل برخورد صحیح با فرزندان آشنا می‌شوند که تأثیر بسزایی را در تربیت صحیح فرزندان و جلوگیری از بروز اختلاف بین والدین و فرزندان خواهد شد.

