زمینه شکوفا شدن استعدادهای برتر ایلام فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در شهرستان دهلران بیان داشت: استعدادهای برتر و نخبگان بزرگترین سرمایه های استان ایلام هستند و باید زمینه شکوفا شدن و بکار گیری این استعدادها فراهم شود .

وی با بیان اینکه استان ایلام از حیث این استعدادها غنی است، اظهار داشت: مرکز ملی نخبگان در استان باید برای شناسایی و حمایت از نخبگان و صاحبان استعدادهای برتر در جای جای استان برنامه ریزی کرده و خدمات خود را در ابعاد مختلف با توجه به استعدادهای مختلف استان ارائه کند .

اعلایی با اشاره به مطالبات جوانان در زمینه اشتغال تصریح کرد: حرفه آموزی و تربیت نیروی انسانی متخصص از مهمترین و بهترین عوامل در جهت فراهم کردن زمینه اشتغال در استان هستند .

این مسئول بر سوق دادن جوانان به سمت تولید به عنوان بهترین شکل اشتغال تأکید کرد و افزود: اراده اولیه برای حرکت در جهت تولید و زنده کردن روح تولید درجوانان بسیار مهم و حائز اهمیت است .

وی با تأکید بر تکمیل مجتمع فرهنگی شهرستان دهلران تاپایان سال جاری، عنوان کرد: این مجتمع باید با نگاه حرفه ای برای انجام امور فرهنگی و هنری و تجهیز و راه اندازی شود تا در خدمت استعدادهای هنری منطقه قرار گیرد .

اعلایی اعلام کرد: با توجه به استعدادهای برتر دهلران در زمینه تئاتر، این شهرستان بعنوان قطب تئاتر استان مطرح است .

استاندار ایلام ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه ایجاد 300 خانه راهبر روستایی در سطح استان پیش بینی شده است که در حال حاضر در سطح استان برای هر شهرستان یک روستا برای ساخت خانه راهبر روستایی در نظر گرفته شده است .