از هشدار انتخاباتی کدخدایی تا تداوم حملات سپاه به گروهک تروریستی پژاک

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاستهای کلی اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کردند.

همچنین آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و هیئت همراه در این هفته با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند که در این دیدار مقام معظم رهبری با اشاره به تهدید آشکار وحدت ملی و ارضی پاکستان از جانب برخی دشمنان تأکید کردند: دشمن واقعی مردم پاکستان و وحدت ملی این کشور، غربی ها و در رأس آن آمریکا هستند.

در این راستا روسای جمهور ایران و پاکستان نیز طی مراسمی با یکدیگر دیدار کردند و احمدی نژاد و زرداری با اشاره به ظرفیت‌های موجود در دو کشور بر گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف از جمله آب، برق، انرژی و بازرگانی تاکید کردند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی نیزاین هفته در دیدار مسئولان کتابخانه های بزرگ و عمومی و جمعی از کتابداران سراسر کشور شرایط کنونی تولید و نشر کتاب و آمارهای مطالعه کتاب در کشور را راضی کننده ندانستند و همه مسئولان دستگاههای فرهنگی و مرتبط با موضوع کتاب و کتابخوانی را به بازنگری جدی و حرکتی جدید و فراگیر برای ترویج کتابخوانی و مطالعه کتاب های مفید و سالم بویژه در میان نوجوانان و جوانان فراخواندند.

احمدی نژاد مطرح کرد: هدفگذاری مشترک ایران و چین برای افزایش 100 میلیارد دلاری مبادلات اقتصادی

رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز همزمان با چهلمین سالگرد برقراری روابط بین تهران - پکن این هفته با هه گوچیانگ عضو کمیته دائمی رهبری حزب کمونیست چین، دیدار و در خصوص مسائل مهم منطقه و جهان و همچنین روابط دوجانبه بحث و تبادل نظر کرد.

وی در این دیدار اظهار داشت: با برداشتن موانع موجود، می توانیم به اهداف مشترکی که دو کشور ایران و چین بر روی آن هدفگذاری کرده اند که مهمترین آن افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری تا 100 میلیارد دلار است، هر چه سریعتر دست یابیم.

احمدی نژاد و سفرهای پروژه ای

رئیس جمهور این هفته طی سفری چند ساعته به اردبیل علاوه بر حضور و سخنرانی در جشن ثبت جهانی بقعه شیخ صفی، فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل را نیز افتتاح کرد.



وی همچنین در سفر دیگری به کرمان بهره برداری از دو پروژه تولید کنستانتره آهن و تولید لوله های مسی را کلید زد ضمن اینکه در مراسم ثبت جهانی باغ شاهزاده ماهان نیز شرکت کرد.

پاکپور هشدار داد: عملیات تعقیب و مجازات تروریست های گروهک پژاک ادامه دارد



فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در این هفته با اشاره به هلاکت دهها تن از اشرار و تروریست های گروهک پژاک در مناطق مرزی شمال غرب کشور تأکید کرد: عملیات تعقیب و مجازات اشرار و تروریست های گروهک پژاک ادامه خواهد داشت.



در پی هلاکت ده ها تن از اشرار و گروهک پژاک در مناطق مرزی شمال غرب کشور سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: رزمندگان قرارگاه حمزه سید الشهداء (ع) نیروی زمینی سپاه، در راستای برقراری امنیت پایدار و مقابله با عوامل بروز ناامنی و بی ثباتی و ایجاد مزاحمت برای مردم عزیز مناطق مرزی شمال غرب کشورمان با اشرار و تروریست های گروهک موسوم به پژاک درگیر و طی روزهای اخیر ضربات مهلکی به آنان وارد ساختند.

دهقان: سئوال از رئیس جمهور با تعامل نمایندگان منتفی خواهد شد



این هفته مجددا طرح سئوال از رئیس جمهور با یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس مطرح شد که وی در اینباره اظهار داشت: اکثریت اعضای هیئت رئیسه مجلس مخالفت خود با طرح سوال از رئیس جمهور را اعلام کردند لذا با تعاملی که با نمایندگان صورت خواهد گرفت با پس گرفتن امضای نمایندگان این طرح به زودی منتفی خواهد شد.



محمد دهقان با اشاره به اینکه طرح سئوال از رئیس جمهور علی رغم تحویل به محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی هنوز از طرف هیئت رئیسه به صورت رسمی به جریان نیافتاده است، اظهار داشت: مسئول پیگیری سئوال از رئیس جمهور بنده هستم این سئوال پس از اینکه به صورت رسمی از طرف هیئت رئیسه به جریان افتاد به کمیسیون های تخصصی جهت بررسی نهایی ارسال خواهد شد.

نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از انتشار سئوال از رئیس جمهور اسامی امضاکنندگان سئوال نیز مشخص خواهد شد بنابراین انتشار اسامی یا اعلام خبرهایی مبنی بر پس گرفتن امضاها در این زمان مناسب نیست.

این در حالیست که طرح سئوال از رئیس جمهور 5 تیرماه با 100 امضاء توسط علی مطهری از طراحان اصلی این سئوال، به باهنر تقدیم شد. این طرح طبق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با امضای یک چهارم نمایندگان یعنی 73 نفر قابل طرح است.

برخی اعضای هیئت رئیسه پس از ارائه این طرح در مصاحبه هایی از پس گرفتن امضاهای این طرح خبر دادند و پیگیری آن را در شرایط کنونی مناسب ندانستند، در هفته اخیر نیز اعضای هیئت رئیسه مجلس از افزایش تعداد امضاها ابراز بی اطلاعی کرده اند و نهایتا اعلام کردند باهنر نایب رئیس مجلس که این طرح به وی تحویل داده شده در جریان تعداد امضاهای پس گرفته شده است.

باهنر در گفتگو با مهر با بیان اینکه منبع خبر پس گرفتن 30 امضا از طرح سئوال از رئیس جمهور مشخص نیست، گفته است: قبل از تعطیلات مجلس حدود 12 نفر امضایشان را پس گرفتند اما اینکه بر تعداد آن اضافه شده باشد روشن نیست.

مطهری نیز پس از اظهار نظرهای برخی از اعضای هئیت رئیسه نسبت به طرح سئوال از رئیس جمهور در نامه ای محرمانه به اعضای هیئت رئیسه نسبت به این اظهارات انتقاد کرد و خواستار رعایت بی طرفی هیئت رئیسه مجلس شد.

مطهری در این نامه به هئیت رئیسه مجلس تاکید کرده اسامی امضا کنندگان باید محرمانه قلمداد شود و نباید به گونه ای رفتار شود که زمینه اعمال فشار به امضاء کنندگان با انتشار اسامی آنان فراهم شود.



کدخدایی هشدار داد: شورای نگهبان با استفاده‌کنندگان از بیت‌المال در تبلیغات مجلس برخورد می‌کند

با توجه به بحث داغ شدن تبلیغات انتخاباتی عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از جدیت این نهاد در مقابله با نامزدهای انتخاباتی که از بیت المال برای تبلیغات مجلس استفاده می‌کنند، خبر داد و گفت: در دوره‌های قبل نیز نشان دادیم که با این موارد برخورد می‌کنیم.



مصلحی: پرداختن به مسائل فرعی و رها کردن مسائل اصلی هدف دشمنان است



این هفته وزیر اطلاعات همایش سراسری وزارت اطلاعات با اشاره به شرایط حساس داخلی و خارجی کشور گفت: یکی از اهداف دشمنان، پرداختن به مسائل فرعی و رها کردن مسائل اصلی است.



در این همایش که با هدف ارج نهادن به تلاش ها و مجاهدت های خاموش پرسنل خدوم وزارت اطلاعات برپا شده بود، سخنرانان با اشاره به جایگاه و اهمیت مقوله امنیت، ضرورت وجودی دستگاه اطلاعاتی در کشور، وزارت اطلاعات را مهمترین، حساسترین و اساسی ترین ارگان حاکمیتی در تقابل به سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی دشمنان نام بردند و تداوم و تقویت بنیه اطلاعاتی کشور را خواستار شدند.

آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و مصطفی محمد نجار وزیر کشور از جمله سخنرانان این همایش بودند.

اجلاس هیئت رئیسه و روسای کمیسیون های مجلس خبرگان برگزار شد



اجلاس هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری این هفته با روسای کمیسیونهای تخصصی و 5 تن از برگزیدگان عضو در این مجلس برگزار شد.

در این اجلاس که با حضور تمامی اعضاء هیئت رئیسه برگزار شد ابتدا آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری به ایراد سخنرانی پرداخت و سپس جلسه به صورت غیر علنی و بدون حضور خبرنگاران ادامه یافت.