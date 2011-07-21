هوایپمای توقیف شده ولیعهد تایلند در آلمان آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه بانکوک پست چاپ تایلند، این بوئینگ 737 که به خاطر بدهی 34میلیون دلاری تایلند به یک شرکت عمرانی سه شنبه هفته گذشته در فرودگاه مونیخ آلمان توقیف شده بود با ارائه اسناد و مدارک توسط تایلند و اثبات این موضوع که این هواپیما جزو دارایی های شخصی ولیعهد تایلند محسوب می شود دستور به آزادی آن صادر شد.

توقیف این هواپیما که واکنش مقامات تایلند را به دنبال داشت نهایتا روز جمعه وزیر خارجه این کشور را راهی آلمان کرد تا برای حل این مشکل با معاون وزیر خارجه آلمان به گفتگو بنشیند.

"کاسیت پیرومیا" در این دیدار اقدام آلمان را اشتباهی مهلک خواند که مقام های آلمان در پاسخ با ابراز تاسف از این اقدام اعلام کردند از آنجا که توقیف این هواپیما تصمیم یک دادگاه بوده است دولت را در این ماجرا بی تقصیر عنوان کردند.

وکیل شرکت شاکی هفته گذشته با اشاره به بی توجهی تایلند نسبت به بدهی خود این اقدام را آخرین گزینه برای تسویه حساب مالی با این کشور دانسته بود.