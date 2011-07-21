ساختمان 70 درصد بقاع متبرکه علی آباد مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد میرزایی پیش از ظهر پنجشبه در گردهمایی هیئت امنای امامزادگان این شهرستان افزود: از 11 امامزاده شریف موجود در شهرستان، بیش از 70 درصد دارای ساختمان و بقعه مناسبی نیستند.
وی اظهار داشت: بودجه برای توسعه امامزادگان این شهرستان ناچیز است.
حجت الاسلام میرزایی عنوان کرد: این بقاع متبرکه با توسعه گردشگری تنها یک مکان زیارتی نیستند بلکه محل اسکان گردشگران نیز به شمار می آیند.
وی خواهان توجه مسئولان برای رفع مشکلات این بخش شد.
شهرستان علی آباد کتول در شرق گلستان واقع شده است.
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