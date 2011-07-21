جشنواره رضوی ظرفیت مناسبی برای مقابله با آسیب های فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری فر صبح پنج شنبه در نشست برنامه ریزی جشنواره نگاره های رضوی استان اظهار داشت: در طول این سه دهه جشنواره های بسیاری در کشور برگزار شده است اما یکی از جشنواره هایی که نسبت به سایر جشنواره ها تاثیر گذاری بیشتری در مسائل دینی داشته و اثرات معنوی آن در چند سال اخیر عمومیت پیدا کرده، جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا (ع) است.

وی بیان کرد: جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) جایگاه ویژه ای را در عرصه فرهنگ و هنر کشور به خود اختصاص داده است.

وی جشنواره امام رضا (ع) را یکی از عظیم ترین جشنواره های فرهنگی و هنری کشور دانست وافزود: جذابیت و تنوع موضوعات در حیطه رضوی و حضور هنرمندان و اندیشمندان علاقه‌ مند به فرهنگ رضوی این جشنواره را متمایز از سایر جشنواره‌ها ساخته و رنگی معنوی به آن داده است.

مطهری فربا اشاره به اینکه جشنواره امام رضا (ع) در حال حاضر یکی از بی‌نظیرترین جشنواره‌های کشور است، بیان کرد: تحقیق در مناقب و فضائل آن امام همام و شناخت ایشان، تاثیر بسزایی در ایجاد روح معنویت در جامعه و ترویج و گسترش فرهنگ رضوی دارد و فرصت و ظرفیت مناسبی برای مقابله با آسیب های تهاجم فرهنگی است.

وی با اشاره به این که بهره گیری از سیره امام همام در زندگی اجتماعی آسیب های اخلاقی را در جامعه مهار خواهد کرد، یادآور شد: توجه به سیره علمی و عملی ائمه اطهار و گسترش فرهنگ رضوی در جامعه موثرترین راه مقابله با فرهنگ غربی است.

دبیر جشنواره نقاشی خط و خط نگاره های رضوی یادآورشد: گستردگی این جشنواره نشان از ورود فرهنگ رضوی به عرصه بین المللی و جهانی دارد و برگزاری این چنین جشنواره ای درگسترش معنویت، آشنایی هر چه بیشتر جامعه و خصوصا جوانان با شخصیت و معارف امام رضا (ع) و توسعه فرهنگ منور شیعی - رضوی نقش اساسی خواهد داشت.

مطهری فربیان داشت: این جشنواره توانسته است در سطح ملی و بین المللی خود را بشناساند و بستر فرهنگی و هنری مناسبی را برای علاقمندان فراهم کند.

وی نوآوری، داشتن بانک اطلاعاتی کامل و جامع از هنرمندان، پژوهشگران و شرکت کنندگان را از نیازهای اساسی این جشنواره دانست.

مطهری فردرباره روند برگزاری جشنواره در خراسان جنوبی گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان در راستای اجرای مصوبه شورای سیاستگذاری نهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) مبنی برمیزبانی اولین جشنواره ملی نقاشی خط و خط نگاره های رضوی اقدام به تشکیل ستاد سیاستگذاری و برنامه ریزی جشنواره نموده است.

وی یادآورشد: این ستاد پس از تهیه تقویم اجرایی جشنواره و برنامه زمان بندی برگزاری و اطلاع رسانی جشنواره نسبت به فعال نمودن دبیرخانه جشنواره اقدام و در حال حاضر با تهیه و چاپ پوستر و فراخوان جشنواره تبلیغات محیطی جشنواره صورت پذیرفته است.

وی برگزاری نمایشگاه عکس رضوی و جشن های از میلاد تا میلاد را از برنامه های جنبی جشنواره نقاشی خط و خط نگاره های رضوی اعلام کرد.

مطهری فر ادامه داد: کارگاه های آموزشی نقاشی خط وخط نگاره با هدف آموزش تکنیک های این هنر به هنرمندان و آشنایی علاقه مندان را نیز در حاشیه برگزاری این جشنواره خواهیم داشت.

وی حضوری برگزار شدن بخش خلق آثار برگزیدگان جشنواره به مدت دو روز در کارگاه های پیش بینی شده را از ویژگی های جشنواره نقاشی خط و خط نگاره های رضوی عنوان کرد.

به گفته این مسئول سال گذشته خراسان جنوبی میزبان دومین همایش ملی، پژوهشی فرهنگ و هنر رضوی بود و امسال باتوجه به مصوبات شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی امام رضا(ع)، میزبان اولین جشنواره ملی نقاشی خط و خط نگاره های رضوی است.

9 مهرماه سال جاری نخستین جشنواره ملی نقاشی خط و خط نگاره های رضوی در استان خراسان جنوبی برگزار می شود.