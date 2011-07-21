تمدید توافقنامه امنیتی دشوار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جلال طالبانی شب گذشته در یک گفتگوی خبری اظهار داشت که تمدید توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن به امری دشوار تبدیل شده است.

وی در ادامه خبرهای منتشر شده مبنی بر موافقت پارلمان عراق با ابقای 20 هزار نظامی آمریکایی در این کشور پس از پایان سال 2011 را تکذیب کرد.

رئیس جمهور عراق تصریح کرد: تمدید توافقنامه بغداد و واشنگتن به امری دشوار تبدیل شده وعلیرغم اینکه فرماندهی نظامی عراق گزارش هایی را درباره توانمندی نیروهای عراق در حفظ امنیت داخلی به رئیس جمهور ارائه کرده اند، اما تمدید توافقنامه امنیتی به موافقت دو سوم اعضای پارلمان نیاز دارد.

وی خاطرنشان کرد که در گزارش های ارائه شده اعلام شده که نیروهای عراقی نمی توانند امنیت مرزهای هوایی، زمینی و دریایی کشور را تامین کنند.

طالبانی تصریح کرد: ما هواپیماهایی را از آمریکا خریداری کرده ایم که هنوز به دستمان نرسیده است. پس از اینکه آنها را تحویل گرفتیم نیاز به آموزش استفاده از آنها را داریم. در مورد نیروهای دریایی نیز باید بگویم به قایق های بسیاری احتیاج داریم زیرا بیشترین صادرات نفت عراق از طریق دریا انجام می شود و اگر مسئله صادرات نفت با موانع و دشواری هایی مواجه شود اقتصاد عراق را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

گفتنی است طبق توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن تمامی نیروهای آمریکایی باید تا پایان سال جاری میلادی خاک عراق را ترک کنند.