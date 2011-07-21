سکه تمام طرح قدیم 452هزار تومان/ هر اونس طلا؛ 1601دلار

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز پنج شنبه در بازار به 452 هزار تومان رسید و در این ارتباط قیمت فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز 433 هزار تومان است.

بر پایه این گزارش، نیم سکه امروز در بازار 216 هزار تومان فروخته می شود و قیمت فروش هر قطعه ربع سکه بهار آزادی نیز 125 هزار تومان است.

همچنین هر سکه گرمی نیز 74 هزار تومان فروخته می شود و قیمت هر گرم طلای 18عیار نیز 43 هزار و 980 تومان است.

با این حال قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی با افزاش 17 دلاری نسبت به روز گذشته به 1601 دلار و 55 سنت بالغ شد در حالی که قیمت آن در اواخر وقت دیروز 1584 دلار در هر اونس بوده است.

قیمت هر دلار آمریکا نیز امروز در بانک مرزی 1054 تومان و قیمت پوند انگلیس نیز 1703 تومان اعلام شده است. یورو نیز 1503 تومان است.

قیمت هر دلار آمریکا در پایان وقت دیروز در بازار آزاد 1164 تومان بود که نشان دهنده اختلاف قیمت 110 تومانی آن با نرخ دولتی دلار است.