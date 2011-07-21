قرارداد 168 پروژه عمرانی بسیج در گلستان منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد الداغی پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه گردهمایی هیئت امنای بقاع علی آباد کتول افزود: از این تعاد تاکنون 48 پروژه اجرایی شده است.

وی از انعقاد تفاهم نامه بین بسیج سازندگی و اوقاف و امور خیریه استان خبر داد.

سرهنگ الداغی بیان داشت: با این تفاهمنامه بسیجیان بصورت رایگان و در صورت مهیا شدن شرایط برای مرمت و توسعه امامزادگان اقدام می کنند.



در عین حال هیئت امنای بقاع متبرکه علی آباد کتول خواهان راه اندازی خیران امامزادگان در شهرستان شدند.

به تاکید آنان، بیشتر بقاع متبرکه در مناطق کوهستانی مستقر هستند و باید برای مرمت و بهسازی آنان اقدام شود.