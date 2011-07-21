تغییر راهبرد آمریکا درباره یمن/ مرحله پس از صالح در سنا بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان، واشنگتن با متوقف کردن کمکهای مالی به رژیم یمن، دوران پس از صالح را بررسی می کند.



آمریکا حمایت مالی از رژیم یمن به میزان 150 میلیون دلار را که بخش اعظم آن برای حمایت از نیروهای دولتی در زمینه مبارزه با تروریسم اختصاص می یافت، متوقف کرده است که این اقدام نشان می دهد آمریکا بازنگری در روابط با یمن را آغاز کرده است.



"جانت ساندرسون" مسئول امور خاورمیانه وزارت امور خارجه آمریکا گفته است : گفتگوی سیاسی مسئله اساسی برای حل بحران سیاسی یمن است.



آمریکا و بازنگری در روابط با رژیم یمن



آمریکا بازنگری در روابط خود با رژیم یمن را به منظور آماده شدن برای مرحله پس از عبدالله صالح آغاز کرد، واشنگتن برای انتقال اختیارات رسمی دیکتاتور مورد حمایت خود به عبدربه منصور هادی معاونش فشار وارد می کند، اولین نشانه های این تغییر، توقف حمایت مالی دولت آمریکا از رژیم یمن است که هر سال به میزان 150 میلیون دلار به عبدالله صالح پرداخت می شد.



الوطن نوشت : روابط یمن و آمریکا طی برهه اخیر با فراز و نشیبهایی همراه بوده است، از زمان آغاز اعتراضات مردمی در یمن، واشنگتن بدون توجه به مطالبات مخالفان و میدانهای التغییر که جوانان برای سرنگونی رژیم یمن و رفتن عبدالله صالح در آن تحصن کرده اند، برای یافتن راه حل سیاسی تلاش کرده است.



آمریکا همچنین از طرح شورای همکاری خلیج فارس حمایت کرده است، در حالی که این طرح با مخالفت قاطع مردم و انقلابیون روبرو شده است.



بررسی مرحله پس از صالح در سنای آمریکا



روز گذشته مجلس سنای آمریکا شاهد برگزاری جلسه ای درباره یمن بود که طی آن اعضای کمیته آسیا وابسته به کمیته روابط خارجی سنا به ایراد سخن پرداختند. اعضای این کمیته از دولت اوباما خواستند برای مرحله پس از عبدالله صالح کاملا آماده شود.



به گزارش مهر، سناتور "رابرت کیسی" در این باره گفت : بدیهی است که مرحله انتقالی دیر یا زود رخ خواهد داد و عبدالله صالح هم تعهد داده است کناره گیری کند که معنایش آمدن رهبری جدید در یمن پس از 33 سال خواهد بود، بنابراین ایالات متحده آمریکا باید برای تعامل با مرحله پس از عبدالله صالح آماده شود.



اما "جانت ساندرسون" مسئول امور خاورمیانه وزارت امور خارجه در این جلسه گفته است گفتگوی سیاسی مسئله اساسی برای حل بحران سیاسی یمن است و صالح همچنان قادر به ایفای نقش قاطع در گفتگوهایی است که می تواند سبب انتقال قدرت به معاونش شود.



بر اساس این گزارش، سیاست آمریکا در قبال یمن با نارضایتی مخالفان صالح روبرو شده است به طوری که جوانان انقلاب در میدانهای التغییر طی هفته های گذشته چندین تظاهرات در مخالفت با دخالتهای آمریکا و دیگر کشورها درامور داخلی یمن و تلاش آنها برای منحرف کردن مسیر انقلاب مردمی برگزار کردند. جوانان یمنی تاکید کردند که آمریکا همچنان در برابر به نتیجه رسیدن مبارزات مردم یمن مانع تراشی می کند.



کمیته آماده سازی گفتگوی ملی، طرح تشکیل شورای ملی نیروهای انقلاب مردمی مسالمت آمیز یمن را تصویب کرد تا جایگزین شورای انتقالی که جوانان انقلاب چند روز پیش اعلام کردند، شود، از سوی دیگر محمد عبدالله الیدومی رئیس شورای عالی تجمع اصلاح یمن از مخالفان عبدالله صالح هدف سوء قصد قرار گرفت.

خبر دیگر اینکه یک کارشناس انگلیسی به نام "دیوید موالکت" براثر وقوع انفجاری در مسیر عبور خودروی حامل وی در شهرعدن کشته شد.