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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۴

لیالی:

ارتقاء شرایط درمان عمومی حجاج ضروری است

ارتقاء شرایط درمان عمومی حجاج ضروری است

رئیس سازمان حج و زیارت بر ضرورت ارتقاء شرایط درمان عمومی حجاج در سال جاری و سالهای آینده تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج ، علی لیالی در پیامی به همایش نمایندگان مراکز پزشکی حج و زیارت تاکید کرد: لازم است با خلاقیت، ابتکار و تلاش وافری که خادمان مراکز پزشکی حج به عمل می آورند شرایط درمان عمومی حجاج ارتقاءیابد.

وی افزود: شاید یکی از مهمترین گروههای خدمتگزار در حج مجموعه عزیز مرکز پزشکی جمهوری اسلامی ایران باشد که در اوج سنگینی کار و تلاش در گرمای آزاردهنده و شرایط متراکم و غیرمتعارف و غیرمتعادل بهداشتی هرگز از زمان کار سخنی نمی گویند و هیچ معیار و ملاکی جز رضای دوست را ندارند.

کد مطلب 1363912

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