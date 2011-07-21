ارتقاء شرایط درمان عمومی حجاج ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج ، علی لیالی در پیامی به همایش نمایندگان مراکز پزشکی حج و زیارت تاکید کرد: لازم است با خلاقیت، ابتکار و تلاش وافری که خادمان مراکز پزشکی حج به عمل می آورند شرایط درمان عمومی حجاج ارتقاءیابد.

وی افزود: شاید یکی از مهمترین گروههای خدمتگزار در حج مجموعه عزیز مرکز پزشکی جمهوری اسلامی ایران باشد که در اوج سنگینی کار و تلاش در گرمای آزاردهنده و شرایط متراکم و غیرمتعارف و غیرمتعادل بهداشتی هرگز از زمان کار سخنی نمی گویند و هیچ معیار و ملاکی جز رضای دوست را ندارند.