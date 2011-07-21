اعراب از نفاق و دورویی غرب در قبال تجاوزات اسرائیل خسته شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن قطر امروز در مقاله ای با عنوان " دیگر نفاق و ریا کافی است" می نویسد: هر از گاهی می شنویم که اتحادیه اروپا درباره دسیسه ها و توطئه های اسرائیلی ها در ساخت صدها واحد مسکونی جدید در کرانه باختری ابراز نگرانی کرده است، ولی ما از این موضعگیری سرتاسر از دروغ و نفاق اروپایی ها احساس انزجار می کنیم، زیرا اروپایی ها در این زمینه یعنی واکنش به شهرک سازی در سرزمینهای فلسطینی با آمریکایی ها تفاوتی ندارند به گونه ای که هر دو طرف با بیانیه های آراسته یک بار از این اقدام صهیونیستها ابراز نارضایتی و بار دیگر ابراز نگرانی می کنند و گوشمان پر شده است از کلمات تکراری که آنها هر از گاهی به کار می گیرند، مانند : " شهرک سازی تلاشها در مسیر صلح خاورمیانه را با تهدید روبرو می کند".

الوطن می افزاید: از دهها سال پیش آمریکایی ها و اروپایی ها به اعراب چنین اظهارات توخالی و بی تاثیری تحویل می دهند ما اعراب هم می دانیم که شهرک سازی اسرائیلی ها مانعی در روند صلح به شمار می آید، اما از اینگونه سخنرانی اروپایی ها که منحصر در صدور بیانیه هایی که حتی به مرحله اجرا هم نزدیک نیست ، خسته شده ایم.

حال سئوال اینجاست که بیان این سخنان توخالی و فریبکارانه که تحت هیچ شرایطی اسرائیل را تحت فشار قرار نمی دهد چه نفع و سودی برای فلسطینی ها دارد؟ و چه تاثیری بر دولت صهیونیستی دارد که در مرحله عمل نه با فراخوانی سفیر یا اخراج آن و یا حتی قطع کمکهای نظامی و اقتصادی روبرو نمی شود؟ و این موضعگیری ها در صحنه نزاع خاورمیانه چه نتیجه ای دارد و روند به اصطلاح صلحی که اروپایی ها و آمریکایی ها از آن سخن می گویند و مدعی هستند که مواضع اسرائیل بر ادامه فعالیت در این مسیر تاثیر گذار است، کجاست؟

حمایت گسترده غرب از اسرائیل در زمینه قتصادی و نظامی به گونه ای ادامه دارد که گویی شهرک سازی اقدامی است که مستحق مجازات نیست.

الوطن در پایان می نویسد: ما دیگر خسته شده ایم و منتظر لحظه ای تاریخی یعنی بیداری غرب هستیم تا در برابر جنایات صهیونیستها در قبال حقوق فلسطینی ها دست به کار شود.