اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشکاران قمی در مسابقات لیگ سه گانه قهرمانی کشور با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت.



این در حالی است که گیلان میزبان مرحله نخست مسابقات لیگ سه‌‌گانه کشور است و بدین ترتیب مرحله اول مسابقات لیگ سه‌‌گانه از شنبه در شهر بندر انزلی آغاز می‌شود و ورزشکاران سه گانه قم نیز در این مسابقات شرکت می کنند.



بر اساس آمادگی اعلام شده از سوی تیم های شرکت کننده به فدراسیون سه‌گانه این مسابقات روز شنبه با حضور17 تیم از سراسر کشور در شهر بندرانزلی برگزارخواهد شد، ضمن اینکه بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، مرحله اول این مسابقات در سه مرحله برگزار می‌شود و طبق برنامه اعلامی قرار است مرحله دوم این رقابت‌ها بعد از ماه مبارک رمضان به انجام برسد.



تیم‌های شرکت کننده طبق برنامه فردا وارد شهر انزلی خواهند شد و روز شنبه این مسابقات با حضور محمدعلی صبور، رئیس فدراسیون ورزش‌های سه گانه و دیگر مسئولان فدرسیون برگزار خواهد شد.



تقابل دوچرخه سواران قمی با حریفان در مسابقات قهرمانی کشور



رکابزنان تیم هیئت دوچرخه سواری قم در مسابقات دوچرخه‌سوار قهرمانی کشور رده سنی جوانان با حریفان خود رقابت می کنند.



بیست و ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور مردان رده سنی جوانان و در مواد پیست و جاده در پیست دوچرخه‌سواری مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده است و در نخستین روز رقابت‌های تایم تریل انفرادی جاده به مسافت 23 کیلومتر در مسیر جاده فرودگاه امام خمینی(ره) برگزار شد.



در این مسابقات علاوه بر دوچرخه سواران قمی، سایر دوچرخه سواران از تیم‌های البرز، گیلان، یزد، قزوین، اردبیل، خوزستان، گلستان، مازندران، مرکزی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، تهران، توابع تهران، کرمانشاه، همدان، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمان، فارس، زنجان، لرستان، چهارمحال بختیاری و سمنان حضور دارند و برای قهرمانی با یکدیگر رقابت می کنند.



حضور پینگ‌پنگ‌بازان قم در لیگ نونهالان و نوجوانان کشور



پینگ‌پنگ‌بازان قمی در هفته نخست مسابقات لیگ پینگ‌پنگ نونهالان و نوجوانان کشور برای نخستین بار به میدان می روند.

مسابقات لیگ تنیس روی میز نونهالان و نوجوانان برای نخستین بار برگزار می‌شود، و بر همین اساس تیم نونهالان و نوجوانان پینگ چنگ قم در هفته نخست این دوره از رقابت‌ها پنجشنبه آینده به مصاف فردس بم کرمان می‌رود.



