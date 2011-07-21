مسجد اسنق سراب منحصر بفردترین مسجد آذربایجان است

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی ادر حاشیه بازدید از این مسجد فزود: معماری نمای بنا به معماری قبل اسلام باز می گردد که کمتر مسجدی به این شکل در کشور وجود دارد.

محمدی قدمت این مسجد را دوره ایلخانی عنوان کرد و گفت: مسجد اسنق یکی از مساجد شاخص نوع خود در آذربایجان به شمار می رود.

وی تشریح کرد: اسنق، مسجدی ستون دار با یک ایوان بلند و کشیده در جبهه شرقی و با ستون های سنگی است.

رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی استان افزود: نمای حجاری شده سنگی شامل نقوش هندسی، اسلیمی و خطوط اسلامی می باشد.

تراب محمدی با تاکید بر لزوم حفظ، احیا و معرفی آثار تاریخی گفت: تا کنون بیش از یک میلیارد و 200 میلیون ریال برای بازسازی و ترمیم این مسجد هزینه شده و مرمت کامل این بنا هنوز ادامه دارد.

وی با اشاره به تعمیرات انجام شده در اثر، گفت: مسجد طی سالهای گذشته مرمت شده که برخی از تعمیرات انجام شده شامل نماسازی، کف سازی سنگی، سیمان کاری دیوارهای حیاط و نماسازی بخش خدماتی است.

محمدی افزود: ترمیم سقف، دیوار آجری و اسکلت بتنی و همچنین تخریب و جمع آوری آبدارخانه الحاقی و اجرای مجدد آن با مصالح و تکنیکهای مدرن از دیگر تعمیرات انجام یافته به شمار می رود.

دبیر کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری استان، با اشاره به اهمیت حفظ اینگونه بناهای تاریخی گفت: بناهای تاریخی هر کشوری، بخشی از شناسنامه فرهنگی آ ن کشور و نشانه تفکر و رفتار ها و اعتقادات مردم آن سرزمین هستند و ما به عنوان متولی این موضوع ، موظف هستیم این میراث های گرانبها را شناسایی، حفظ و معرفی کرده و به نسلهای بعدی منتقل کنیم.