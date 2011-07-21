فیلمسازان حوزه هنری کردستان 10 جایزه بین المللی گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال نصیری شامگاه چهارشنبه در جریان دیدار هنرمندان استان کردستان با رئیس حوزه هنری کشور اظهار داشت: هنرمندان و فیلمسازان تحت حمایت حوزه هنری کردستان توانستند با بیش از 75حضور ملی، 25حضور بین المللی و کسب 10 جایزه بین المللی حضوری فعال را در عرصه ملی و بین المللی داشته باشند.

وی گفت: باتوجه به فعالیت های چشمگیری که در دو سال گذشته توسط واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان کردستان انجام شده است و حمایت های حوزه هنری از هنرمندان و فیلمسازان جوان خوشبختانه نتایج بسیار خوبی در این عرصه به دست آمده است و ما انتظار داریم که شاهد کسب نتایج بهتری نیز باشیم.

رئیس واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان کردستان افزود: در راستای تولید فیلم بلند در استان کردستان با توجه به دارا بودن پتانسیل های لازم، داشتن نیروی فعال و جوان، شرایط جغرافیایی و طبیعت بکر این استان انتظار می رود که حوزه هنری برنامه ریزی جامعی را داشته باشد.

نصیری در پایان گفت: یکی از رویکردهای حوزه هنری استان کردستان در کنار تولید آثار سینمای کوتاه، توجه به برگزاری دوره های آموزشی است که خوشبختانه طی چند سال اخیر اقدامات بسیار خوبی در این عرصه انجام شده و این مهم طی سالهای آینده نیز با جدیت هر چه تمامتر دنبال می شود.

در ادامه این نشست که با حضور محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد جمعی از هنرمندان استان کردستان به بیان دیدگاه ها و مشکلات خود در عرصه های مختلف پرداخته و خواستار توسعه و تقویت برنامه های حوزه هنری در این استان شدند.

