57 هزار متر مربع فرش از خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر میرشکار صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: از ابتدای امسال بیش از 60 هزار متر مربع فرش در استان تولید شده که 57 هزار متر آن به کشورهای آلمان، ایتالیا، آمریکا و سایر کشورهای اروپایی صادر شده است.

وی ارزش فرش های صادراتی هفت میلیارد و 500 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این فرش ها در طرح های ریزه ماهی، خشتی و نائینی با فته شده است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی بیان کرد: سالانه در استان حدود 200 هزار متر مربع فرش تولید و صادر می شود.

میرشکار با بیان اینکه تا کنون چهار هزار کارت شناسایی برای بافندگان فرش استان صادر شده است، ادامه داد: نقش های زیبا، ظرافت بافت و اصالت طرح، فرش استان را از سایر فرشها متمایز کرده است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی بیان داشت: با تشکیل خوشه فرش دستباف، ایجاد نمایشگاه دائمی فرش استان و فروشگاه اینترنتی سفارش پذیر تولید فرش استان، امکان صادرات مستقیم تولیدات فرش استان فراهم می شود.

میرشکار با بیان اینکه هم اکنون دو هزار و 500 بافنده استان زیر پوشش بیمه قالیبافی هستند، افزود: برای توسعه و افزایش کیفیت فرش استان، امسال بیش از 110 دوره آموزش به بافی برای چهارهزار نفر برگزار می شود.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی گفت: صادرات مستقیم فرش از استان را سبب دلگرمی بیشتر تولیدکنندگان و بافندگان و در نتیجه توسعه این هنر و صادرات آن می ‌شود.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در سال گذشته رتبه دوم طراحی فرش را در کشور کسب کرده است، بیان داشت: این استان همچنین در زمینه بافت فرش نیز رتبه سوم را در سطح کشور بدست آورد.

میرشکار درباره تسهیلات ارائه شده به بافندگان فرش استان افزود: 350 نفر از بافندگان خانگی از تسهیلات 10 میلیون ریالی بانک کشاورزی بهره مند شده اند.