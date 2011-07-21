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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

57 هزار متر مربع فرش از خراسان جنوبی صادر شد

57 هزار متر مربع فرش از خراسان جنوبی صادر شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی از صادرات بیش از 57 هزار متر مربع فرش دستباف استان به کشورهای اروپایی از ابتدای امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر میرشکار صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: از ابتدای امسال بیش از 60 هزار متر مربع فرش در استان تولید شده که 57 هزار متر آن به کشورهای آلمان، ایتالیا، آمریکا و سایر کشورهای اروپایی صادر شده است.

وی ارزش فرش های صادراتی هفت میلیارد و 500 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این فرش ها در طرح های ریزه ماهی، خشتی و نائینی با فته شده است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی بیان کرد: سالانه در استان حدود 200 هزار متر مربع فرش تولید و صادر می شود.

میرشکار با بیان اینکه تا کنون چهار هزار کارت شناسایی برای بافندگان فرش استان صادر شده است، ادامه داد: نقش های زیبا، ظرافت بافت و اصالت طرح، فرش استان را از سایر فرشها متمایز کرده است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی بیان داشت: با تشکیل خوشه فرش دستباف، ایجاد نمایشگاه دائمی فرش استان و فروشگاه اینترنتی سفارش پذیر تولید فرش استان، امکان صادرات مستقیم تولیدات فرش استان فراهم می شود.

میرشکار با بیان اینکه هم اکنون دو هزار و 500 بافنده استان زیر پوشش بیمه قالیبافی هستند، افزود: برای توسعه و افزایش کیفیت فرش استان، امسال بیش از 110 دوره آموزش به بافی برای چهارهزار نفر برگزار می شود.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی گفت: صادرات مستقیم فرش از استان را سبب دلگرمی بیشتر تولیدکنندگان و بافندگان و در نتیجه توسعه این هنر و صادرات آن می ‌شود.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در سال گذشته رتبه دوم طراحی فرش را در کشور کسب کرده است، بیان داشت: این استان همچنین در زمینه بافت فرش نیز رتبه سوم را در سطح کشور بدست آورد.

میرشکار درباره تسهیلات ارائه شده به بافندگان فرش استان افزود: 350 نفر از بافندگان خانگی از تسهیلات 10 میلیون ریالی بانک کشاورزی بهره مند شده اند. 

کد مطلب 1363922

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