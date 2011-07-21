اجرای طرح سفره های آسمانی طی ماه مبارک رمضان در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، علی حداد پیش از ظهر پنجشنبه درجلسه ستاد هماهنگی برنامه های ماه مبارک رمضان کمیته امداد (ره) آذربایجان شرقی با اشاره به ایجاد طرح بزرگ "سفره های آسمانی" گفت: در راستای ایجاد هماهنگی بین اقدامات سازمان های مختلف در زمینه احسان و نیکوکاری و کمک به مستمندان و اقشار ضعیف جامعه در نظر داریم تا طرح سفره های آسمانی را به شکل گسترده به اجرا درآوریم و با همسو سازی کمک های مردمی و حمایت های مسئولین به تقویت هرچه بیشتر روحیه انفاق و کمک به همنوع در جامعه بپردازیم.

حداد همچنین تصریح کرد: لازم است تا به جایگاه ارزشمند مساجد و ایجاد هسته های مردمی در امر احسان و نیکوکاری و رویکرد اجتماعی این موضوع، اهمیت ویژه ای قائل شویم و با استفاده از هیئت امنای مساجد به عنوان نیروی کار جدید و پشتیبانی حوزه حمایت استان در جلب و ساماندهی کمک های مردمی به شکل ویژه ای وارد عمل شویم و از ظرفیت های مردمی احسان و نیکوکاری به نحو احسن بهره بریم.

وی اذعان داشت: در حال حاضر 36 هزار و 200 خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند و حدود هفت هزار و 800 یتیم توسط 19 هزار و 500 حامی تحت حمایت و سرپرستی، قرار گرفته اند.

حداد افزود: قبلا امداد، به شکل تشکیل پرونده و پرداخت مستمری صورت می گرفت ولی در حال حاضر امداد بر اساس فوریت و ضرورت نیاز صورت می گیرد.

وی گفت: 25 درصد پرداختی به خانواده های تحت پوشش از محل کمک های مردمی است که در نظر داریم در آینده این میزان را به 75 درصد افزایش دهیم.

نجف نجفی، مشاور مدیر کل حوزه مشارکت های مردمی کمیته امداد نیز با اشاره به اهداف طرح سفره های آسمانی گفت: تقویت و ترویج فرهنگ احسان و انفاق و برجسته سازی آن به عنوان آداب پسندیده ماه مبارک رمضان و دین اسلام، ایجاد همسویی بین دولت و مردم در محرومیت زدایی و جلوگیری از اتلاف منابع و ایجاد روحیه تعاون و همکاری در روستاها و محلات برای کمک به همنوع از مهمترین اهداف این طرح است.

وی همچنین ادامه داد: گسترش حس همدردی و ایجاد ارتباط بین اغنیا و محرومان، ایجاد زمینه مناسب برای توجه اغنیا به مشکلات نیازمندان، به کارگیری حداکثر منابع در بخش های دولتی و همسوسازی پتانسیل های مردمی در جهت تحقق اهداف کمیته امداد، تقویت نقش اجتماعی مساجد در محلات به عنوان پایگاه مهم دینی و مذهبی، توسعه روابط میان روحانیون و مردم و ارتقای نقش آنان و ایجاد هم اندیشی از دیگر اهداف تعیین شده در طرح سفره های آسمانی است.

اکبر قنبرزاده، معاون اجتماعی شهرداری، با اعلام آمادگی شهرداری در اجرای هرچه بهتر برنامه های فرهنگی و اقدامات انسان دوستانه گفت: طرح بزرگ استقبال از ماه مبارک رمضان که جزو طرح های تابستانی می باشد و همچنین طرح وداع با ماه مبارک، از جمله برنامه هایی است که شهرداری برای استقبال هرچه بهتر از این ماه ضیافت الهی در نظر گرفته است.

محمد میراب، نماینده سازمان تبلیغات اسلامی، مرتضی آهنگر پروین، فرمانده بسیج اصناف و سرهنگ هدایت دهقان، معاونت بسیج سازندگی استان، آمادگی خود را برای همکاری با کمیته امداد و حمایت از طرح های این کمیته اعلام کرده و به تشریح برنامه های خود در این زمینه پرداختند.