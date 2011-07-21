یادواره امیران و 700 شهید ارتش خراسان شمالی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارشد نظامی ارتش خراسان شمالی در جمع خانواده شهدا، اظهار داشت: شهدا انسان های بزرگی هستند که بدون هیچ نشان و افتخاری در راه وطن خدمت کردند و جان خود را از دست دادند.

سرهنگ اسماعیل لطف نیا انقلاب ایران را مرهون جان بازی و خدمت گزاری شهدا عنوان کرد و تصریح کرد: برگزاری مراسم یادواره شهدا ارتقا دهنده فرهنگ دینی و مذهبی کشور است.

استاندار خراسان شمالی نیز بر تکرار برگزاری یادوراه شهدا تاکید کرد و آن را تلنگری بر روح مردم بعد از گذشت هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد.

ابوطالب شفقت بزرگداشت شهدا را بیان تاریخ انقلاب و اهداف آنها عنوان کرد و گفت: رمز پیروزی و ماندگاری انقلاب، زنده نگه داشتن عاشورا و رشادت های امام حسین(ع) و یارانشان است.