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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۲

یادواره امیران و 700 شهید ارتش خراسان شمالی برگزار شد

یادواره امیران و 700 شهید ارتش خراسان شمالی برگزار شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: اولین یادواره امیران و 700 شهید ارتش خراسان شمالی با حضور خانواده شهدا و امیران خراسان شمالی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارشد نظامی ارتش خراسان شمالی در جمع خانواده شهدا، اظهار داشت: شهدا انسان های بزرگی هستند که بدون هیچ نشان و افتخاری در راه وطن خدمت کردند و جان خود را از دست دادند.

سرهنگ اسماعیل لطف نیا انقلاب ایران را مرهون جان بازی و خدمت گزاری شهدا عنوان کرد و تصریح کرد: برگزاری مراسم یادواره شهدا ارتقا دهنده فرهنگ دینی و مذهبی کشور است.

استاندار خراسان شمالی نیز بر تکرار برگزاری یادوراه شهدا تاکید کرد و آن را تلنگری بر روح مردم بعد از گذشت هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد.

ابوطالب شفقت بزرگداشت شهدا را بیان تاریخ انقلاب و اهداف آنها عنوان کرد و گفت: رمز پیروزی و ماندگاری انقلاب، زنده نگه داشتن عاشورا و رشادت های امام حسین(ع) و یارانشان است.

کد مطلب 1363927

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