توطئه جدید استکبار جهانی ترویج بدحجابی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش حجاب و عفاف، توطئه جدید استکبار جهانی و ازناب سرسپرده آنها را ترویج فرهنگ غربی و بدحجابی در جامعه عنوان کرد.

وی گفت: امروز دشمن با شکست در جبهه نظامی به جبهه فرهنگی با رویکرد تضعیف اعتقادات دینی و مذهبی جوانان روی آورده و سعی دارد با ترویج فرهنگ غربی و سست کردن اعتقادات دینی در بین جوانان و آنها را نسبت به مسائل دینی بی تفاوت کند.

فرماندار اهر هشدار داد: نباید دراین زمینه غفلت کنیم و نهادهای فرهنگی و مذهبی دراین زمینه بیش از سایر نهادها مسئول هستند و باید با برنامه ریزی جامع و کامل در روشنگری افکار عمومی بخصوص نسل جوان و تحصیلکرده تلاشی مضاعف داشته باشند و آنها را از خطرات احتمالی این جنگ جدید آشنا نمایند.

جانشین ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد: امروز دشمن با تغییر رویکرد و ترفندهای مختلف با بهره گیری از فن آوریهای جدید و برنامه های انحرافی سعی در جذب قشر جوان به برنامه های خود دارد که دراین راستا کارشناسان فرهنگی و دست اندرکاران برنامه ریزی امور جوانان بیش از پیش هوشیار باشند و با تنوع بخشی یه برنامه های اجرایی خود زمینه جذب جوانان را به مساجد و محافل مذهبی فراهم نمایند.

فرماندار اهر در پایان باا شاره به فرا رسیدن تابستان برنامه ریزی در جهت غنی سازی اوقات فراغت جوانان با برنامه های جوان پسند و متناسب با سلایق آنها را برای روشنگری و جذب آنها به محافل و مکانهای دینی و فرهنگی مناسب توصیف کرد و خواستار همکاری تمامی ادارات دراین زمینه شد.

دکتر علی صداقت از اساتید دانشگاه نیز در این همایش رعایت حجاب و عفاف را موجب دوری از گناهان و برخی ناهنجاری های اجتماعی ذکر کرد و افزود: خانواده ها نقش اساسی در فرهنگ سازی مسائل دینی و رعایت حجاب و عفاف توسط فرزندان خود را دارند و باید والدین با راهکاری مناسب فرزندان خود را در رعایت پوشش اسلامی و حجاب راهنمایی و ارشاد نمایند.

این استاد دانشگاه ترویج مدهای نا متعارف غربی و پوشش غیر اسلامی را مصداقی از بدحجابی دانست و روشنگری دراین زمینه را از عهده چند دستگاه فرهنگی خارج دانست و خواستار تلاش همگانی دراین زمینه شد.

وی با بیان اینکه نسل دوم و سوم انقلاب اسلامی با دستاوردها و ارزشهای والای انقلاب، نظام و شهدای گرانقدر کمترآشنایی دارند افزود: باید بر برنامه سازی مناسب به نحو ممکن این قشر را با اهداف انقلاب و شهدا آشنا نمائیم.

صداقت در پایان افزود: باید با کم کردن فاصله و شکاف دربین نسلهای اول و سوم با ارتباط مستمر، برنامه ریزی اصولی، استفاده از کارشناسان مختلف فرهنگی، اجتماعی، دینی و پرهیز از افراط و تفریط در جهت ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و ارزشهای اسلامی گامهای عملی برداریم.