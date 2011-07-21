مرکز مشاوره ژنتیک بیرجند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح این مرکز اظهارداشت: این مرکز دومین مرکز مشاوره ژنتیک خصوصی استان است که خدمات پیشگیری از معلولیت را به خانواده ها ارائه می دهد.

محمد حسن اکبری مطلق از راه اندازی مرحله اول مرکز آب درمانی بیرجند خبر داد و افزود: این مرکز برای بهبود بیماران جسمی - حرکتی و معلولان ذهنی درنظر گرفته شده، که تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه مرکز آب درمانی بیرجند هم اکنون 38 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، ادامه داد: برای ساخت این مرکز تاکنون 200 میلیون تومان هزینه شده است.

اکبری مطلق نرخ معلولیت استان را شش درصد و کشور را چهار درصد اعلام کرد و افزود: راه انداری پنج مرکز مشاوره ژنتیک در استان می تواند در کاهش نرخ معلولیت موثر باشد.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر چهار هزار و 986 خانوار زیر پوشش این نهاد در استان مستمری‌ بگیر هستند.