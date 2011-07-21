دستبافته های عشایر آذربایجان شرقی ثبت ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی افزود: این هنر عمدتا در میان عشایر و روستائیان رایج بوده ولی در نقاط شهری نیز هنرمندانی به فعالیت در این رشته می پردازند.

محمدی با تاکید بر لزوم ثبت آثار ناملموس گفت: با توجه به اینکه معمولا تاریخ، فرهنگ و ادبیات ایلات به صورت غیر مکتوب و اغلب شفاهی و سینه به سینه جریان می یابد، با گذشت زمان و به مرور ، کمرنگتر شده و اطلاعات و محفوظات جدیدتر انباشته می شود.

وی افزود: نقوش ورنی انعکاسی از تصاویر ذهنی و اسطوره ای بافنده و اغلب ملهم از طبیعت پیرامون و نحوه زندگی و فرهنگ قومی و قبیله ای و بافت آن بدون نقشه و دارای اصالت خاص در نقوش است که با تولید کارگاهی آن بدون تدوین و کلاسه بندی نقوش و طرحها بیم کمرنگ شدن اصالت و از بین رفتن روح فولکوریک آن می رود.

دبیر کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری استان خاطرنشان کرد: مهمترین عامل تهدید کننده این هنر، تغییرات در روش تولید سنتی، فراموشی برخی نقوش و داستان ها یا اسطوره هایی که در مورد ریشه الهام آنها مطرح می شود و استفاده از ابریشم مصنوعی و نخهایی با کیفیت نازل و رنگرزی با مواد شیمیایی بدون ثبات کافی و مناسب است.

محمدی یادآور شد: حضور این آثار فرهنگی هنری در اقصی نقاط کشور و خارج از کشور و فروش آنها علاوه بر منافع اقتصادی، موجب معرفی این هنر منحصر به فرد در سطح جهان شده و سلایق و توانائیهای هنرمندان این منطقه را به مخاطبان ارائه می کند.

وی تبریز، ورزقان، اهر و کلیبر را حوزه جغرافیایی ورنی بافی در استان عنوان کرد و گفت: وجود آثاری از ورنی های قدیمی در موزه ها و مجموعه های شخصی مربوط به دوره قاجاریه و نمونه های قدیمی تر نشانگر سابقه تاریخی کهن این دست بافته در بین عشایر است.

محمدی همچنین وضعیت پایداری این هنر را کاملا زنده ارزیابی کرد و گفت: اقدامات انجام شده باعث شده این هنر تا حدودی معرفی و به بازارهای داخلی و جهانی عرضه شود که در این زمینه نمونه های شاخص از ورنی در سال و 86 ، 87 و 89 موفق به اخذ نشان اصالت از جانب سازمان بین المللی یونسکو شد.

ورنی بافته ای مشابه جئجیم (جاجیم) از جنس پشم یا ابریشم و بدون پرز بر روی دار است، که به سبک پودپیچی یعنی پیچش پود اضافی (کلفت) به دور نخ های "بام بای" (تار) و گذراندن پود اضافی از مابین نخ های تار شکل گرفته و نقش می پذیرد. نقوش آن تجریدی و بدون نقشه بر پایه ذهن "ایلمک سالان" (بافنده) خلق می شود.

پایتخت تاریخ و تمدن ایران میزبان هنرمندان آذزبایجان شرقی می شود

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی همچنین از حضور هنرمندان صنایع دستی آذربایجان شرقی در نمایشگاه سراسری صنایع دستی در همدان خبر داد.

تراب محمدی اظهار کرد: با توجه به غنا و ارزش فوق العاده صنایع دستی آذربایجان شرقی، نمایشگاه های صنایع دستی فرصت مناسبی برای معرفی و شناساندن هنر این سرزمین به شمار می آید.

وی گفت: هنرمندان آذربایحان شرقی در رشته های سفال و سرامیک، منبت کاری، سوزن دوزی ممقان، چاپ باتیک و ورنی بافی در نمایشگاه سراسری صنایع دستی همدان حضور خواهند داشت.

مهندس محمدی افزود: هنرمندان صنایع دستی استان در این نمایشگاه علاوه بر فروش آثار خود، مراحل کار خود را به صورت زنده در غرفه ها برای علاقمندان اجرا خواهند کرد که این امر به جذابیت غرفه های آنان می افزاید.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ضمن تاکید بر لزوم حمایت از هنرمندان عرصه صنایع دستی خاطر نشان کرد: شرکت در نمایشگاه های تخصصی صنایع دستی علاوه بر در آمد زایی نسبتا مناسب و همچنین معرفی هنر و صنعت آذربایجان، می تواند زمینه مناسبی برای انتقال تجارب میان هنرمندان استان های مختلف شود و میراث فرهنگی استان از تمام فرصت ها برای توسعه و ترویج صنایع دستی استان استفاده می کند.

نمایشگاه سراسری صنایع دستی 2 تا 7 مرداد سال جاری در استان همدان برگزار می شود.