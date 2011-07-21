اعتبارات تملک دارایی علی آباد 8 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور پیش از ظهر پنجشنبه در شورای برنامه ریزی و در جمع مسئولان شهرستان افزود: در سال جاری بیش از 70 میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی برای این شهرستان تخصیص یافته است.

وی اظهار داشت: اعتبارات بیشتر شهرهای استان افزایش یافته است و مطلوب است اعتبارات این شهرستانن افزایش یابد.

کی پور گفت: با این کاهش روند، اجرای برخی طرح های عمرانی نیز کاهش می یابد.

در این جلسه برخی مسئولان دستگاههای اجرایی از کمبود اعتبارات استانی برای اجرای طرحها انتقاد کردند.

همچنین برخی دستگاههای اجرایی به بدهی هایی در اجرای پروزه ها در سال گذشته اشاره کردند.

شهرستان علی آباد کتول در شرق گلستان واقع شده است.