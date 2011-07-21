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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۰

فرماندار:

اعتبارات تملک دارایی علی آباد 8 درصد کاهش یافت

اعتبارات تملک دارایی علی آباد 8 درصد کاهش یافت

علی آباد - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آباد کتول گفت: اعتبارات تملک دارایی شهرستان نسبت به سال قبل هشت درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور پیش از ظهر پنجشنبه در شورای برنامه ریزی و در جمع مسئولان شهرستان افزود: در سال جاری بیش از 70 میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی برای این شهرستان تخصیص یافته است.

وی اظهار داشت: اعتبارات بیشتر شهرهای استان افزایش یافته است و مطلوب است اعتبارات این شهرستانن افزایش یابد.

کی پور گفت: با این کاهش روند، اجرای برخی طرح های عمرانی نیز کاهش می یابد.

در این جلسه برخی مسئولان دستگاههای اجرایی از کمبود اعتبارات استانی برای اجرای طرحها انتقاد کردند.

همچنین برخی دستگاههای اجرایی به بدهی هایی در اجرای پروزه ها در سال گذشته اشاره کردند.

شهرستان علی آباد کتول در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1363934

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