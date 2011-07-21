تحقق مدیریت واحد شهری همدان در حد شعار باقی مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا الیاسی در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: تا زمانی که این مشکل ساده حل نشود تصمیم گیریهای کلان، سخت خواهد بود.
وی با بیان اینکه درآمدهای شهرداری وابستگیهایی به سیاستگذاریهای کلان دارد، گفت: با مطرح شدن مسکن مهر درآمد شهرداری به طور جدی افت کرد و در پی آن خدمات رسانی در حوزه شهری ممکن است با کمبودهایی مواجه شود.
الیاسی با اشاره به اینکه شهرداری در ایران به معنای واقعی شهرداری نیست، گفت: شهرداری های ایران قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا نیستند.
برای بررسی عملکرد هر سازمان باید پارامترهای اثرگذار را مد نظر قرار داد
عضو شورای اسلامی شهر همدان در خصوص عملکرد شورا و شهرداری همدان نیز اظهار داشت: برای بررسی عملکرد هر ارگان یا سازمان باید پارامترهای اثرگذار را مد نظر قرار داد.
وی با بیان اینکه بررسی عملکرد یک ارگان باید براساس یکسری معیارهای مشخص انجام شود، بیان کرد: عمکرد شورا و شهرداری را میتوان مثبت ارزیابی کرد، چرا که با شرایط موجود عملکرد بدی نداشته است.
وی با بیان اینکه باید با معیارهای مشخص ارزیابی انجام شود، گفت: در حال حاضر افراد فنی شایستهای در شهرداری همدان فعال هستند.
الیاسی با اشاره به اینکه در شهرداری به صورت آکادمیک و عملی، پاکسازی انجام نگرفته است، به تأثیرپذیری شهرداری نسبت به مسائل بیرون شهرداری اشاره کرد و گفت: نمی توان شهرداری را نسبت به سالهای قبل ارزیابی کرد، چرا که باید تأثیرات سیاستهای کلان کشور را روی شهرداریها در نظر داشته باشیم.
برخی پروژهها بر اساس نیازهای شهروندان تعریف نشده است
الیاسی به تأخیر در اجرای برخی پروژهها اشاره کرد و گفت: در گذشته برخی پروژهها در شهرداری به درستی اولویت بندی نشده بود و از سال 86 با شکل گیری شورای سوم این مسئله مشخص شد.
رئیس کمیسیون عمرانی و شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه یادمان عینالقضات همدان پروژه اثرگذاری در شهر همدان نیست، ادامه داد: این پروژه قابل رقابت با پروژههای 40 سال پیش نیست و هزینه کردن 12 میلیارد تومان از پول مردم در این پروژه صحیح نیست.
بخشی از درآمدهای شهرداری به سمت پروژههای مستهلک میرود
الیاسی عنوان کرد: متأسفانه بخش عمدهای از درآمدهای شهرداری به سمت پروژههای مستهلک میرود.
رئیس کمیسیون عمرانی و شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان اظهار کرد: در حال حاضر پروژههای تعریف شده بر اساس نیاز مردم شهر همدان است و به لحاظ اهمیت موضوع ترافیک پروژههایی نظیر پل روگذر رسالت و چهار راه بهشت و پل زیرگذر چهار راه پژوهش را تعریف شده است.
وی با بیان اینکه تعریف پروژهها بر عهده شورا نیست بلکه در سیاستگذاریها پروژه تعریف می شود، ادامه داد: در مدیریت بصری میدان امام و خیابانهای منتهی به آن، معاونت شهرسازی شهرداری همدان طرحی کلی ارائه داده تا تمام نماها و تابلوها براساس ضوابط مشخص به مردم ارائه شود.
الیاسی اضافه کرد: برای خیابان شهدا همدان نیز یکسری تخفیف قائل شده ایم تا مالکان نمای شهری را سر و سامان دهند.
هشت پل عابر پیاده و مکانیزه در همدان راه اندازی میشود
وی همچنین درباره پلهای عابر پیاده همدان اظهار کرد: به علت کمبود درآمد در شهرداری برای احداث هشت پل عابر پیاده و مکانیزه با افرادی عقد قرارداد شده تا آنها با نصب تبلیغات، هزینه خود را دریافت کنند.
الیاسی در توضیح دلایل توقف روزشمار پروژه پژوهش همدان اظهار داشت: روزشمار به علت مشکلی که بین پیمانکار و شهرداری به وجود آمده بود متوقف شده بود.
رئیس کمیسیون عمرانی و شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان اضافه کرد: توقف کار به علت فعالیت اداره آب و فاضلاب در آن منطقه بود و طبق قرارداد این اقدامات جز عملکرد پروژه محسوب نمی شود.
پلههای برقی با شرایط آب و هوایی همدان سازگار نیست
الیاسی در خصوص وضعیت پلهای عابر پیاده همدان نیز اظهار داشت: موافق نصب پلهای مکانیزه نیستم، چرا که در هر شرایط آب و هوایی جواب نمی دهد و پله برقیها بر اثر شرایط آب و هوایی در مدت دو سال تخریب میشود.
الیاسی با بیان اینکه به علت نبود مدیریت واحد شهری بسیاری از کارهایمان به هم وابسته است،گفت: بحث شهرسازی یکی از مشکلات شهر همدان است که به ضوابط شهرداری در سالهای گذشته برمی گردد.
رئیس کمیسیون عمرانی و شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان ادامه داد: ضوابط طرح تفصیلی کامل و جامعی برای شهر همدان نوشته نشده است و شورا در این رابطه درمان و مسکن فوری ندارد و کسی هم نمی تواند چنین ادعایی داشته باشد.
الیاسی افزود: ایجاد و تشکیل دفتر مطالعات شهری بحث خوبی در شورای شهر بود که انجام شد، چرا که زیرساختهایی که در طرح دیده نمی شود در دفتر مطالعات بر روی آن کار میکند.
وی ادامه داد: بعد سوم طرح تفصیلی در حال طراحی است که تا سال آینده به پایان می رسد.
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