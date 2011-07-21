راهپیمایی امت حزب الله پس از نماز جمعه تهران در محکوم کردن اقدام اراذل و اوباش

حجت الاسلام مهدی رنجبریان معاون آموزشی حوزه علمیه امام خمینی(ره) در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر با بیان اینکه طلاب حوزه علمیه امام خمینی (ره) نیز بصورت منسجم با در دست داشتن پلاکاردها و پوسترهایی در این مراسم شرکت خواهند کرد، گفت: در پایان این مراسم بیانیه ای در محکوم کردن حادثه هولناک حمله اوباش به یک طلبه از سوی این حوزه علمیه قرائت خواهد شد.

رنجبریان تصریح کرد: مسئولان حوزه علمیه امام خمینی (ره) با عزمی جدی پیگیر مسائل حقوقی این حادثه خواهند بود و تا مجازات علنی ضاربان از پای نخواهند نشست.

به گزارش مهر، شنبه شب تعدادی از اراذل و اوباش به علی خلیلی (طلبه تهرانی آمر به معروف و ناهی از منکر) در محدوده کلانتری 144 جوادیه تهرانپارس حمله کرده و وی را به شدت مجروح کردند.

پس از این حادثه بیمارستانهای زیادی در پایتخت بنا بدلائل مختلف از پذیرش وی خودداری کردند که این اقدام سئوال برانگیز موجب شد تا جمعی از دوستان این طلبه جوان متن شکایتی را در قالب نامه به دبیرخانه وزارت بهداشت خطاب به دکتر امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت ارسال کنند.