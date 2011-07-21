لاوروف بر لزوم توقف خونریزی در لیبی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "سرگئی لاوروف" وزیر خارجه روسیه در مسکو میزبان "عبدالاتی عبیدی" وزیر خارجه رژیم لیبی بود. در این دیدار دو طرف در مورد بحران داخلی لیبی و لزوم یافتن راه حلی دیپلماتیک برای پایان دادن به آن تبادل نظر کردند.

لاوروف در این دیدار که به خواست رژیم لیبی صورت گرفت با تاکید بر لزوم انجام اقداماتی جدی برای پایان خونریزی در این کشور خواستار بازگشت طرفین به مذاکره و حل مسالمت آمیز اختلافات شد.

وی همچنین از طرابلس خواست ضمن اجرای قعطنامه های 1970 و 1973 شورای امنیت سازمان ملل به روند مذاکره برای ایجاد ساختاری دمکراتیک در لیبی ملحق شود.

بر این اساس روسیه همچنان به تلاشهای بین المللی خود برای حل بحران لیبی ادامه می دهد. در این دیدار وزیر خارجه لیبی نیز از اقدامات مسکو برای حل مسالمت آمیز مسئله این کشور استقبال کرد. وی حل اختلافات این کشور را مستلزم مشارکت تمام مردم لیبی دانست و گفت: راه حل صلح آمیز باید توسط همه لیبیایی ها و نه فقط توسط شورای حاضر در بنغازی مشخص شود.

عبیدی همچنین یادآورد شد که رژیم لیبی قصدی برای مذاکره در مورد خروج معمر قذافی از کشور ندارد. گفتنی است روز گذشته نیز نماینده روسیه در امور آفریقا حل مسالمت آمیز بحران لیبی را با کمک سازمان ملل و اتحادیه آفریقا ممکن دانست.