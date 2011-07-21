ریشه کنی تکدی گری نیازمند عزم عمومی است/گدایی عامل آسیبهای اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد فرامرزی عنوان کرد: در پشت صحنه تکدی گری آسیب های متعدد اجتماعی برجامعه متحمل می شود و جرایم عدیده ای از فعالیت این افراد گریبانگیر جامعه می شود.

وی تاکید کرد: چه بسا افراد زیادی که اصلا مستحقق کمک نبوده در پوشش گدایان خیابانی مجرمان خطرناک بوده و مردم اصلا به اهداف شوم و خطرات آنان واقف نیستند.

سرهنگ فرامرزی گفت: پرورش گدایان خیابانی و حمایت مردم از این افراد بی مورد بوده و تنها وظیفه پلیس در خصوص جمع آوری و ریشه کنی آن را سخت تر می کند.

این مقام انتظامی افزود: مردم شهید پرور وجوه خود را در اختیار سازمان های متولی همچون بهزیستی و کمیته امداد قرار دهند تا از کانالهای مطمئن این کمکها بدست افراد مستحق برسد.

معاون اجتماعی در خاتمه با تاکید مجدد بر ریشه کنی این پدیده شوم، از مردم خواست از کمک گردن به گدایانی که در اماکن عمومی و با مراجعه به منزل در خواست کمک می کنند خودداری کننند و هرگونه اطلاعات در خصوص محل استقرار یا تجمع این افراد را از طریق سامانه 110 به پلیس گزارش کنند.