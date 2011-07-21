تلاشها باید در راستای به حداقل رساندن نارضایتی مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه اردکان صبح پنج شنبه در دیدار با کارکنان، شهردار و معاونان شهرداری اردکان با تقدیر از زحمات مجموعه شهرداری، والاترین عبادت را خدمت به خلق خدا دانست و اظهار داشت: گرچه نارضایتی مردمی در مقابل فعالیتهایی که انجام می شود اجتناب ناپذیر است اما باید تلاشها در راستای به حداقل رساندن نارضایتی و تقویت رضایتمندی مردم باشد.

حسینی با بیان اینکه مردم ولی‌نعمتان ما هستند، افزود: در این میان توجه ویژه به محلات محروم باید در محور توجهات شهرداری قرار گیرد و امکانات و بودجه به طور متوازن برای همه محلات توزیع شود.

وی با گلایه از عدم رعایت نظافت در خلال برگزاری جشن های خیابانی نیمه شعبان تاکید کرد: برگزاری جشن و توزیع شربت و شیرینی کار پسندیده ای است اما مواردی هم در این جشنها بود که از منزلت کار می کاست که از آن جمله می توان به پخش موسقی های زننده، حرکات نمایشی ناهنجار و ریختن زباله که منجر به زشت شدن چهره شهر شده بود، اشاره کرد.

حسینی بیان داشت: البته در این راستا تلاش رفتگران شهرداری که ظرف مدت چند ساعت کلیه معابر را نظافت کرده و در کوتاهترین فرصت چهره شهر را زیبا کردند، قابل تقدیر است.

در این دیدار کارکنان شهرداری اردکان نیز گزارشی از برنامه های حال و آینده این ارگان ارائه کرده و خواستار حمایتهای معنوی امام جمعه در این راستا شدند.