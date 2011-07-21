تیم ملی بسکتبال مغلوب مجارستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار دوم تیم‎های ملی بسکتبال ایران و مجارستان چهارشنبه شب در شهر "ژومباتلی" برگزار شد که طی آن ملی‎پوشان کشورمان با نتیجه 69 بر 81 متحمل شکست شدند. شاگردان وسلین ماتیچ در دیدار نخست که دوشنبه شب برگزار شد نیز با نتیجه 66 بر 75 شکست خورده بود.

در جریان دیدار چهارشنبه شب تیم‎های ایران و مجارستان، ملی پوشان بسکتبال کشورمان به جز کوارتر سوم نتیجه باقی کوارترها را به حریف خود واگذار کرد. در این بازی صمد نیکخواه بهرامی با17 امتیاز و حامد آفاق با 13 امتیاز بیشترین امتیاز را برای تیم ایران به دست آوردند.