به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عالیپور گفت: میزگرد بررسی نقش NGO ها در کنترل بازار و نحوه مشارکت مردم در تشکیل انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان روز یکشنبه 2 مردادماه در محل سالن اجتماعات مجتمع اداری اصناق واقع در 45 متری 15 خرداد جنب سازمان انتقال خون برگزار میشود.
وی هدف از برگزاری این میزگرد را اشنایی ذی نفعان با انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، افزایش مشارکت مردمی در نظارت و کنترل بازار و تقویت NGOها و نهادهای مردمی عنوان کرد.
رئیس سازمان بازرگانی افزود: در این میزگرد نقش تشکلهای غیردولتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور مورد بحث قرار گرفته و بطور مشخص نقش انجمن حمایت از مصرف کنندگان در ایجاد راهکارهای حمایت از مصرف کننده به نحوی که توازن منطقی بین عرضه و تقاضا ایجاد گردد بررسی میشود.
عالیپور با اشاره به تشکیل انجمن حمایت از مصرف کنندگان در استان قم گفت: در این میزگرد نقش انجمن حمایت از مصرف کننده، فلسفه وجودی، هدف و چگونگی عضویت افراد مورد بحث قرار گرفته و چگونگی استفاده از مشارکت مردمی در حل مسائل اقتصادی از جمله تولید و توزیع در استان مورد بررسی قرار میگیرد.
وی اظهار داشت: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در جامعه شهری میتواند بسیاری از سرمایههای از دست رفته سالهای گذشته را جبران نماید و مسئولین امر دریافتهاند که برای جلوگیری از بسیاری از فرصت طلبیها و سودجوییها NGO ها میتوانند شهروندان را در ایفای نقش اجتماعی خود و بهرهگیری از پتانسیلهای خفته جامعه برای بهبود وضعیت موجود و اجرای طرحهای بزرگ بسیج نمایند.
رئیس سازمان بازرگانی تصریح کرد: برای ایجاد و ساماندهی مدیریتی جدید در شهرهای بزرگ و حتی شهرستانهای کوچک نیاز به مشارکت گسترده شهروندان در پروژههای عمرانی، فرهنگی و اقتصادی احساس میشود و تشکلهای غیردولتی نخستین بستری است که در زمینههای مختلف، شهروندان علاقهمند به ایفای نقش موثر در اینگونه برنامه را سازماندهی میکند.
عالیپور افزود: در این راستا اطلاع رسانی به عموم جهت تقویت بدنه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و استفاده از ظرفیتهای بیشتر نیروهای انسانی موجود در استان ضروری است که در این میزگرد دلایل تشکیل انجمن و شرایط عضویت افراد تبیین خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان قم از برگزاری میزگرد بررسی نقش NGO ها در نظارت و کنترل بازار و نحوه مشارکت مردم در تشکیل انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عالیپور گفت: میزگرد بررسی نقش NGO ها در کنترل بازار و نحوه مشارکت مردم در تشکیل انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان روز یکشنبه 2 مردادماه در محل سالن اجتماعات مجتمع اداری اصناق واقع در 45 متری 15 خرداد جنب سازمان انتقال خون برگزار میشود.
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