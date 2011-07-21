لطفعلی پورکاظمی که ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه دومین کنگره سراسری پزشکی ورزشی در هتل المپیک تهران و در نشست خبری صحبت می کرد، ضمن تاکید بر اینکه هر یک از دو دوچرخه سوار دوپینگی شرکت کننده در رقابت های تور بین المللی آذربایجان به دو سال محرومیت محکوم شده اند، اظهارداشت: حسن ملکی و امیر محمدی هر دو تا دو سال دیگر محروم هستند و خبر تبرئه این ورزشکاران صحت ندارد.

وی تصریح کرد: البته مدیریت حکم چهار دوچرخه سوار دوپینگی تور ریاست جمهوری تهران، بر عهده وادا ست. در مورد این ورزشکاران احتمال اعتراض فدراسیون و یا تبرئه آنها وجود دارد اما محرومیت دوچرخه سواران تور بین المللی آذربایجان به قوت خود باقی است.

دبیر کل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه "چرا در آستانه المپیک آمار ورزشکاران دوپینگی ایران رو به افزایش است؟"، خاطرنشان کرد: دوپینگ یک جرم و خلاف محسوب شده و پدیده ای انکار ناپذیر است. همان طور که نمی توان منکر و مانع بسیاری از تصادفات و قتل ها شد، نمی توان ارتکاب به دوپینگ را هم منکر شد.

وی ادامه داد: شکی نیست که برای ارتکاب به دوپینگ کشتی گیران هم دو انگیزه مهم وجود داشت. اول اینکه آنها می خواهند در کوچکترین زمان به بالاترین افتخارات دست پیدا کنند. انگیزه دوم اینکه می خواهند به هر قیمتی در اعزام برون مرزی و مسابقات بین المللی که در پیش دارند، صاحب مدال شوند حتی اگر به خاطر دوپینگ نقص عضو هم پیدا کنند.

پورکاظمی با بیان اینکه آمار دوپینگ سال به سال رو به افزایش است به بیان علل آن پرداخت و گفت: گرایش ورزشکاران از ورزش همگانی به ورزش حرفه ای بیشتر شده است. طبیعی است که ارتکاب به دوپینگ در ورزش قهرمانی رخ می دهد. بنابراین هرچه جمعیت ورزشکاران حرفه ای بیشتر شود، آمار دوپینگ در میان آنها هم بیشتر خواهد شد.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی خاطرنشان کرد: به همین دلیل و بر اساس دستور وادا نمونه گیری خارج از مسابقات و حتی در جریان تمرینات و به هنگام استراحت در دستور کار نادو ها قرار گرفته است. به هر حال ورزشکاران باید طی سال پاک باشند نه فقط در جریان 5 روز برگزاری رقابت ها.

وی افزد: برخیورزشکاران داروهایی را استفاده می کنند که غیرمجاز هستند. اما تصور اینکه آثار این داروها بیشتر از چند روز در بدن باقی نمی ماند، انگیزه آنها را برای مصرف ترغیب می کند. همین مسئله باعث می شود که به هنگام نمونه گیری در خارج از اردو و مسابقه، دوپینگی معرفی شوند.

دبیر کل نادو تاکید کرد: در نتیجه مثبت هر تست دوپینیگ ورزشکاران مقصر اصلی هستند. بیش از 95 درصد ورزشکاران آگاهانه اقدام به دوپینگ می کنند چون فکر می کنند آثار داروها خیلی زود از بدن شان برطرف می شود. در حالیکه با پیشرفتی که علم داشته می توان در هر زمانی مصرف مواد ممنوعه را ثابت کرد. ورزشکاران باید آگاه باشند و حتی قرص سرماخوردگی را هم با مشورت و اجازه پزشک مصرف کنند.

پورکاظمی با تاکید بر اینکه برای کاهش آمار دوپینگ اطلاع رسانی به موقع به مدیران و مربیان هم لازم و ضروری است، یادآور شد: طی سال گذشته در رابطه با معضل دوپینگ 10 هزار جزوات آموزشی و 300 CD تهیه شد و قبل از همه در اختیار مدیران قرار گرفت. لازم است آنها به عنوان پدر خانواده در مورد دوپینگ، راه های ارتکاب به آن، عوارض آن و حتی فهرست مواد ممنوعه بیش از ورزشکاران و قبل از آنها آگاهی داشته باشند.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در پاسخی مبنی بر اینکه "در فینال رقابت های لیگ کشتی سرمربی تیم نفت که مربی تیم ملی هم است از ورود ماموران برای نمونه گیری از ورزشکاران امتناع کرد. با این افراد چه برخوردی خواهد شد؟"، خاطرنشان کرد: هر فردی که به هر نحوی مانع از مبارزه با دوپینگ شود، محکوم است و با او برخورد خواهد شد.

وی افزود: برای این افراد به صورت محرمانه پرونده تشکیل می شود و موضوع به خود وی و مسئولان فدراسیون مربوطه اطلاع رسانی می شود. البته از آنجا که اعلام اسامی یک جرم است، اسامی این افراد منتشر نمی شود.

دبیر کل نادو همچنین به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "با توجه به نتیجه مثبت آزمایش دوپینگ دو کشتی گیر و اینکه در جریان پروسه نمونه گیری از آنها، رضا یزدانی بر خلاف برنامه اعلام شده برای دادن تست دوپینگ غایب بود، آیا لازم نیست نظارت بر تیم کشتی با جدیت بیشتری انجام شود؟"، پاسخ داد.

پورکاظمی اظهارداشت: البته اگر هر ورزشکاری بیش از 2 بار برای نمونه گیری در محل اردو غایب باشد، دوپینگی محسوب می شود. اما به هر حال از این پس بر روی همه ورزشکاران و حتی کشتی گیران نظارت بیشتری خواهیم داشت تا کاروانی پاک به المپیک اعزام شود و مدال هیچ ورزشکاری پس گرفته نشود. همان طور که برای ورزشکارانی که تا کنون سهمیه المپیک کسب کرده اند پرونده سلامت تشکیل داده و به شدت آنها را زیر نظر داریم.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در بخشی از صحبت های خود با تاکید بر اینکه این فدراسیون و همچنین نادو ایران با هیچ فدراسیون تبانی ندارد، یادآور شد: خوشبختانه رئیس نادو، دکتر سجادی است که معاون رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی و سرپرست وزارت ورزش و جوانان است. ضمن اینکه همه کارها در فدراسیون به صورت تخصصی انجام می شود و برای انجام وظایف خود به درخواست های غیر منطقی دیگر فدراسیون ها توجه نداریم. ضمن اینکه تاکنون هم درخواستی اینچنینی نداشته ایم.

وی به پرسشی مبنی براینکه " آیا برنامه خاصی اجرا شده که به واسطه آن وزنه برداری طی ماه های اخیر کمتر با پدیده شوم دوپینگ مواجه است؟"، پاسخ داد و گفت: زمانی در وزنه برداری 11 نمونه مثبت مشاهده شد اما آخرین آمار دوپینگ در این رشته متوجه دو ورزشکار بود. البته در این زمینه کلاس های آموزشی زیادی برگزار شد و حتی اولین سری جزوات آموزشی به فدراسیون وزنه برداری ارسال شد.

پورکاظمی ادامه داد: به هر حال رشته های قدرتی مانند کشتی، وزنه برداری، رزمی و حتی دوچرخه سواری بیشتر در معرض ارتکاب به دوپینگ هستند. روی ورزشکاران این رشته ها نظارت بیشتری خواهیم داشت

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در پایان صحبت های خود ارتباط روس بودن ملیت ماموران وادا که اقدام به نمونه گیری از کشتی گیران دوپینگی ایران کرده بودند با نتایج اعلام شده و اینکه روس ها حریف جدی کشتی ایران هستند را تکذیب کرد و گفت: وادا یک نها کاملا مستقل است. افسران وادا هم با تعهد دراین نهاد اقدام بهکار می کنند. هر گونه تخلفی از سوی وادا و مامورانش توسط دادگاه عالی داوری در ورزش پیگیری شد و مورد رسیدگی قرار می گیرد.