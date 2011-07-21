گلستان آماده مقابله با حوادث طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود پیش از ظهر پنجشنبه در ستاد مدیریت بحران علی آباد کتول افزود: نامه نگاریها و مکاتبات برای تامین اعتبارات حوادث انجام شد ولی تاکنون تخصیص نیافته است.

وی اظهار داشت: امسال به دلیل گرما و کاهش منابع آبی پاییز زودرسی در پیش خواهیم داشت و لازم است دستگاههای اجرایی آمادگی لازم را داشته باشند.

معاون عمرانی استاندار گلستان بیان داشت: به منظور مقابله حساب شده و برنامه ریزی شده با حوادث در شهر گروههای 22 نفره آموزش داده شده اند.



علی اکبر کی پور فرماندار علی آباد نیز گفت: برگزاری کلاسهای مدیریت بحران، اصلاح مسیرهای سیلاب، پاکسازی مسیرهای جنگلی برای حضور آتش نشانان از نیازهای ضروری این شهرستان است.