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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۱

دادبود.

گلستان آماده مقابله با حوادث طبیعی است

گلستان آماده مقابله با حوادث طبیعی است

علی آباد کتول - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار گلستان گفت: علیرغم کمبود اعتبارات مدیریت بحران استان، آماده مقابله با حوادث هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود پیش از ظهر پنجشنبه در ستاد مدیریت بحران علی آباد کتول افزود: نامه نگاریها و مکاتبات برای تامین اعتبارات حوادث انجام شد ولی تاکنون تخصیص نیافته است.

وی اظهار داشت: امسال به دلیل گرما و کاهش منابع آبی پاییز زودرسی در پیش خواهیم داشت و لازم است دستگاههای اجرایی آمادگی لازم را داشته باشند.
 
معاون عمرانی استاندار گلستان بیان داشت: به منظور مقابله حساب شده و برنامه ریزی شده با حوادث در شهر گروههای 22 نفره آموزش داده شده اند.
 
علی اکبر کی پور فرماندار علی آباد نیز گفت: برگزاری کلاسهای مدیریت بحران، اصلاح مسیرهای سیلاب، پاکسازی مسیرهای جنگلی برای حضور آتش نشانان از نیازهای ضروری این شهرستان است.
کد مطلب 1363953

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