صبای قم میزبان پرسپولیس تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور بعد از قرعهکشی در تیرماه و اعلام برنامه دیدارهای هفته نخست از سوی سازمان لیگ کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، از دهم شهریور ماه آغاز میشود.
در واقع دقیقا 42 روز به آغاز دیدارهای فصل جدید لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور زمان باقی مانده است و بر اساس برنامه دیدار تیمهای فوتسال صبای قم و راه ساری در هفته نخست به میزبانی تیم فوتسال پرسپولیس تهران به انجام میرسد.
نماینده فوتسال استان قم در حالی روز دهم شهریور ماه در سالن ورزشی دو هزار نفری شهید حیدریان قم از تیم فوتسال پرسپولیس تهران پذیرایی میکند که تا آخرین روز مهلت نقلوانتقالات لیگ برتر فوتسال هنوز فرصتی نزدیک به یک ماه دارد و در صدد جذب مهره های کلیدی در کنار بازیکنان جوان و جویای نام بومی در فوتسال استان قم است.
اما در آستانه فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور، یک خبر بسیار خوب برای فوتسال کشور مهم به نظر می رسد این است که تیم فوتسال نماینده قم در فصل آینده لیگ برتر باشگاههای کشور، با حمایت باشگاه مطرح صبا در لیگ برتر حضور مییابد و این مهم می تواند به معضلات و مشکلات نماینده قم در دو سه فصل اخیر لیگ برتر پایان دهد.
مهلت ارسال مدارک تیمهای شرکتکننده در فصل آینده لیگ برتر فوتسال تا اواخر مرداد ماه پابر جا است تا تیم های حاضر در سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور که تعداد آنها به 14 تیم می رسد، مشخصات کادر و بازیکنان خود را به کمیته فوتسال ارائه دهند.
بر اساس تصمیم هیئت رئیسه سازمان لیگ برتر فوتسال کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور بر خلاف لیگ دوازدهم که با شرکت 12 تیم برگزار شد، امسال با شرکت 14 تیم به شکل دورهای برگزار میشود تا قهرمان این دوره برای حضور در جام باشگاه های فوتسال آسیا مشخص شوند.
گفتنی است: در سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور، تیمهای میثاق تهران، شهرداری ساوه، صبای قم، صنایع گیتی پسند اصفهان، علم و ادب سایپا مشهد، شهید منصوری قرچک، پرسپولیس تهران، لبنیات ارژن فارس، فولاد ماهان سپاهان، فیروز صفه اصفهان، راه ساری، پتروشیمی تبریز و گسترش فولاد تبریز برای کسب سهمیه آسیا به مصاف یکدیگر میروند.
فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور در حالی در آستانه آغاز شدن از روز دهم شهریورماه قرار دارد که در سه فصل اخیر تیم فوتسال فولاد ماهان سپاهان اصفهان دو بار قهرمانی لیگ برتر را به دست آورده است و سال گذشته نیز تیم منصوری قرچک قهرمان شد.
در 12 دوره گذشته این مسابقات، تیم فوتسال ارمکیش در 9 دوره متوالی نماینده فوتسال استان قم بود اما با تغییراتی که در کادر مدیریتی این تیم صورت گرفت، بعد از تغییر نام این تیم به نام کیش ایر و تربیتبدنی، امسال صبا نماینده فوتسال قم در لیگ برتر فوتسال است.
قم - خبرگزاری مهر: دیدار تیمهای فوتسال صبای قم و پرسپولیس تهران در هفته نخست فصل جدید لیگ برتر فوتسال به میزبانی صبای قم برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور بعد از قرعهکشی در تیرماه و اعلام برنامه دیدارهای هفته نخست از سوی سازمان لیگ کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، از دهم شهریور ماه آغاز میشود.
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