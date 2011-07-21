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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۳

تا پایان سال 91/

10 پارکینگ جدید در همدان ساخته می‌شود

10 پارکینگ جدید در همدان ساخته می‌شود

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فنی و شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان از احداث 10 پارکینگ جدید تا پایان سال 91 در همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقیان در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران یکی از مشکلات مردم همدان را کمبود پارکینگ عنوان کرد و افزود: به منظور رفع این مشکل در شورای سوم از حذف پارکینگ در احداث بناها جلوگیری شد.

صادقیان با تاکید بر اینکه هیچ پارکینگی در مجوزهای شهرداری حذف نمی شود، گفت: 10 مکان برای احداث پارکینگ در همدان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: این تعداد کافی نیست و باید پارکینگ‌های عمومی را نیز به کار گرفت.

رئیس کمیسیون فنی و شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان ادامه داد: پارکینگ اکباتان، پارکینگ مظفریه، پارکینگ کبابیان، فاز سوم پارکینگ سینا، پارکینگ آرین، پارکینگ برج زاگرس و پارکینگ بازار الماس از جمله این پارکینگ‌ها هستند.

صادقیان درباره پارکینگ های عمومی نیز اظهار داشت: در خصوص این پارکینگ‌ها اقدامات جدی صورت گرفته، اما بستن رینگ اول شهر همدان موضوع پارکینگ را تحت تأثیر قرار داده است.

کد مطلب 1363963

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