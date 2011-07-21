به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقیان در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران یکی از مشکلات مردم همدان را کمبود پارکینگ عنوان کرد و افزود: به منظور رفع این مشکل در شورای سوم از حذف پارکینگ در احداث بناها جلوگیری شد.

صادقیان با تاکید بر اینکه هیچ پارکینگی در مجوزهای شهرداری حذف نمی شود، گفت: 10 مکان برای احداث پارکینگ در همدان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: این تعداد کافی نیست و باید پارکینگ‌های عمومی را نیز به کار گرفت.

رئیس کمیسیون فنی و شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان ادامه داد: پارکینگ اکباتان، پارکینگ مظفریه، پارکینگ کبابیان، فاز سوم پارکینگ سینا، پارکینگ آرین، پارکینگ برج زاگرس و پارکینگ بازار الماس از جمله این پارکینگ‌ها هستند.

صادقیان درباره پارکینگ های عمومی نیز اظهار داشت: در خصوص این پارکینگ‌ها اقدامات جدی صورت گرفته، اما بستن رینگ اول شهر همدان موضوع پارکینگ را تحت تأثیر قرار داده است.