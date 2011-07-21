حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از برگزاری رقابت‌‌های انتخابی کاراته امید و بزرگسالان استان قم که به منظور شناخت برترین‌ها برای اعزام به پیکارهای کاراته قهرمانی کشور به انجام رسید و رده‌بندی نهایی تیم‌ها مشخص شد، مدعیان در سه رده سنی دیگر نیز مسابقه می دهند.



وی ادامه داد:‌ با توجه به اینکه پیکارهای کاراته قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور قرار است در دو رشته کاتا و کومیته با شرکت کاراته کاهای استان های مختلف برگزار شود، به همین منظور باید برترین‌ها را از مسابقات انتخابی گزینش کنیم.



رئیس هیئت کاراته استان قم افزود: در پیکارهای انتخابی کاراته‌کاهای در بخش کومیته با یکدیگر به رقابت پرداختند که طی آن در بخش کومیته کاراته‌کاهای رده سنی نوجوانان و جوانان در قالب مسابقات انتخابی به رقابت می پردازند.



وی در ادامه در خصوص پیکارهای قهرمانی کاراته کشور که قرار بود در هفته نخست مرداد ماه با شرکت برترین‌های کشور به انجام برسد، خاطرنشان کرد: این در حالی است که پیکارهای کاراته قهرمانی کشور به تعویق افتاد.



عابدی ابراز داشت: رقابت های قهرمانی کشور کاراته نوجوانان و جوانان کشور که قرار بود ششم و هفتم مرداد ماه در ارومیه برگزار شود با تصمیم جدید فدراسیون کاراته کشورمان به یک ماه دیگر یعنی اواخر شهریور ماه موکول شد.



وی یاد آور شد: بر اساس اعلام رئیس کمیته مسابقات فدراسیون کاراته، بنا به درخواست مسئولان برخی استان‌ها این رقابت‌ها را به شهریورماه موکول شده است و با توجه به تاریخ برگزاری لیگ‌های کاراته، به احتمال فراوان این مسابقات بیست و چهارم و بیست و پنجم شهریور ماه برگزار می‌شود.



رئیس هیئت کاراته استان قم در ادامه با اشاره به رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا، اضافه کرد: پیکارهای آسیایی کاراته از امروز پنجشنبه سی‌ام تیر در چین آغاز می‌شود و 1170 ورزشکار، داور و مربی در این مسابقات حضور دارند.



وی تاکید کرد: امسال برای نخستین بار مسابقات آسیایی کاراته بطور همزمان در رده های سنی جوانان و امید و بزرگسالان در کشور چین برگزار می شود و کاروان اعزامی کشورمان در بخش ورزشکاران و داوران بیشترین تعداد شرکت کننده را دارد.



عابدی افزود: کاروان اعزامی کاراته کشورمان 65 ورزشکار و 25 داور به چین اعزام کرده است و بیشترین تعداد شرکت کنندگان را در میان کشورهای آسیایی دارا است در حالی که پیکارهای آسیایی کاراته با حضور نمایندگان 33 کشور در گوانگجو آغاز شده و تا دوم مرداد ادامه خواهد یافت.



وی ابراز داشت: برنامه مسابقات طوری تدوین شده که نمایندگان جوانان در روز نخست، امیدها روز دوم و بزرگسالان در سومین روز یعنی اول مرداد بر روی تاتامی می روند، مسابقات کمیته و کاتای تیمی نیز در روز آخر برگزار می شود.