به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم معنوی صبح پنجشنبه از مقابل مسجد الزهرا(س) قم آغاز شد و دختران عضو هیئات مذهبی و شرکت‌کنندگان در طرح اوقات فراغت سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با پای پیاده به سمت مسجد مقدس جمکران حرکت کردند.



شرکت‌کنندگان در این مراسم پس از حضور در مسجد مقدس جمکران، در برنامه‌های فرهنگی که از سوی سازمان تبلیغات اسلامی قم در حسینیه این مسجد برگزار شد شرکت کردند.



سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمود نجاریان‌زاده معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم و مریم معین‌الاسلام استاد حوزه و دانشگاه با موضوع وظایف دختران در عصر انتظار و لزوم رعایت عفاف و حجاب اسلامی از دیگر برنامه‌های این مراسم بوده است.



در پایان این مراسم مسابقه‌ای در بین شرکت‌کنندگان در این مراسم برگزار و از برترین‌ها آن با اهدای جوایزی تقدیر شد.



مسئول امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در حاشیه این مراسم از استقبال دختران جوان برای شرکت در این مراسم قدردانی کرد و یادآور شد: همان گونه که پیش بینی می‌شد حضور دختران جوان در این مراسم گسترده بود که این امر نشان‌دهنده علاقه‌مندی آنها به فرهنگ مهدویت است.



اشرف یوسفی اظهار داشت: خوشبختانه این مراسم با برگزاری برنامه‌های جذاب و متنوع به خوبی برگزار شد.

