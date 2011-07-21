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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۰

نجیب حسینی:

6 نقطه جمعیتی گالیکش و مینودشت شهر می شود

6 نقطه جمعیتی گالیکش و مینودشت شهر می شود

گالیکش - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستانهای مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه در مجلس گفت: حدود پنج تا شش نقطه این حوزه انتخابیه به شهر تبدیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید نجیب حسینی ظهر پنجشبه در مراسم افتتاح بخشداری لوه گالیکش افزود: با همکاری استاندار و وزیر کشور 5 الی 6 نقطه جمعیتی این شهرستان مانند القجر ودوزین در حال تلاش و پیگیری هستیم تا که به شهر تبدیل شوند. 

بخشداری لوه گالیکش به مرکزیت روستای صادق آباد و با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان افتتاح شد.

در این مراسم  سرهنگ پاسدار علیرضا آگاهی برادر شهید آگاهی اهل روستای صادق آباد بعنوان بخشدار لوه معرفی شد.
 
بخش لوه شامل 24 روستای کددار است وجمعیت آن بر اساس تقسیمات کشوری سال 85 حدود 17هزارنفر است و با توجه به ییلاقی بودن منطقه جمعیت آن شناور است که به 25 هزار نفر هم می رسد.
 
وسعت این بخش 650 کیلومتر مربع ودر فاصله 25 کیلومتری شهرستان گالیکش قرار دارد.  
کد مطلب 1363970

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