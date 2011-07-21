30 پروژه عمرانی، فرهنگی و خدماتی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا برکت ظهر پنج شنبه در آیین افتتاح طرح‌های عمرانی، فرهنگی و خدماتی شهرداری منطقه11، با تاکید به اینکه منطقه ازجمله مناطق حاشیه‌ای و محروم بوده است، اظهارداشت: منطقه رهنان در ریل توسعه قرار گرفته که به برکت برنامه جامع مدیرت شهری در حال پیشرفت روز افزون است.

وی به برخی پروژه‌های آتی این شهرداری اشاره کرد و افزود: ادامه خیابان قدس بعد از 30 سال آزاد سازی و خریداری از مالکین ، جزو برنامه های ماست.

شهردارمنطقه 11 شهرداری اصفهان از احداث ادامه خیابان بهشت و نیز آزادسازی خیابان امام خمینی خبرداد و تصریح کرد: با پیگیری صورت گرفته ظرف مدت یک ونیم سال آینده آزادسازی انجام خواهد گرفت.

وی در ادامه صحبت‌های خود به احداث شهرک مبل در محدوده خیابان رهنان اشاره کرد و افزود: به زودی احداث این مجموعه انجام می‌شود.

برکت به سرانه فضای سبز این منطقه اشاره کرد و گفت: سرانه فضای سبز در این منطقه در مضیقه است و امید می‌رود در آینده با فراهم شدن گسترش فضای سبز مشکل کمبود فضای سبز حل شود.

وی از جمله برنامه‌های شهرداری اصفهان را احداث یک مجموعه ورزشی 30 هزار متر مربع دانست و افزود: با آزاد سازی‌هایی که انجام خواهد گرفت ساخت این مجموعه ورزشی در خیابان درخشان آغاز خواهدشد.

شهردار منطقه 11 شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه احداث پارک محلی و نیز مجموعه ورزشی در دست اقدام است ، اضافه کرد: فرهنگسرای گلزار شهدای رهنان، مجموعه فرهنگی دانش در راستای توسعه سرانه فرهنگی منطقه انجام شده است.

وی با بیان اینکه در صدد احداث پارک‌های بزرگ در این منطقه هستیم، اضافه کرد: احداث پارک پردیس،بوستان‌های بهشت و کودک، مصداق محله محوری است.

برکت در ادامه از ساماندهی فاز دوم خیابان امام رضا(ع) خبرداد و گفت: فاز سوم ساماندهی این خیابان در دست اقدام است که به زودی انجام می‌شود.