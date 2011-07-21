شایعات مربوط به قتل داداشی پایان یابد

سردار علیرضا اکبرشاهی در حاشیه نشست خبری صبح پنجشنبه خود به خبرنگار مهر گفت: اقدام به موقع پلیس در شناسایی و بازداشت متهمان، موجبات دلگرمی شهروندان را فراهم آورد و جدیت، دقت و سرعت عمل پلیس را به تصویر کشید.

این مسئول انتظامی در تشریح ابعاد این حادثه بیان داشت: ساعت 26 دقیقه بامداد روز یکشنبه بود که مرکز فوریتهای پلیس در جریانِ ضرب قهرمان داداشی قرار گرفت و پس از آن نامبرده به بیمارستان شهید مدنی جهانشهر کرج منتقل شد تا تحت مداوای پزشکی قرار بگیرد.

اکبرشاهی ادامه داد: نیروهای پلیس به فاصله دو دقیقه از وصول این خبر، در محل بیمارستان شهید مدنی حضور یافتند و تحقیقات برای اطلاع از جزئیات بیشتر حادثه آغاز شد.

وی گفت: بنا بر اظهارات فردی که روح الله داداشی را در ساعات وقوع قتل همراهی می کرده، سه سرنشین خودرو پراید مشکی رنگ در خیابان 45 گلشهر کرج نسبت به ایجاد مزاحمت برای چهره سرشناس ورزش کشورمان اقدام می کنند که این رفتار زشت آنان با تواضع و بی اعتنایی داداشی مواجه می شود و در ادامه، اصرار آنان بر رفتار غیر متعارف خود کار را به قتل داداشی می رساند.

وی به اظهارات ناقص شاهد ماجرا اشاره کرد و گفت: اطلاعات واصله از شاهد ماجرا، تنها سه شماره خودرو بود که پس از عملیات پیچیده اطلاعاتی و بررسی بیشتر آن، پلیس به گزینه مورد نظر رسید و پس از انچام چهره نگاری در دایره آگاهی، متهمان خود در برابر قانون دیدند.

قتل مرحوم داداشی فقط و فقط یک حادثه بوده است

وی در پاسخ به اصرار برخی خبرنگاران مبنی بر سازمان دهی قبلی برای قتل روح الله داداشی ، به شدت آن را تکذیب کرد و گفت: فقط و فقط یک اتفاق بوده است، رسانه ها به اخلاق حرفه ای پایبند باشند و آنچه را که صادقانه در اختیار آنان گذارده می شود را صادقانه به اطلاع افکار عمومی برسانند.

اکبرشاهی از کشف آلت قتاله که یک کارد بوده است، خبر داد و عنوان کرد: مشاهده آثار خون مقتول روی ماشین و کشف آلت قتاله، پلیس را مجاب کرد که متهمان همان کسانی هستند که روح الله داداشی را به قتل رسانده اند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا متهمان سابقه کیفری داشته اند یا خیر، جواب را خیر آغاز کرد و گفت: متهم اصلی پرونده که 18 سال دارد تاکنون سابقه کیفری با محکومیت نداشته است.

اکبرشاهی، شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده ظرف 15 ساعت را افتخاری در کارنامه نیروی انتظامی دانست و بیان داشت: اقدام به موقع پلیس در کنار اطلاع رسانی به هنگام ابعاد ماجرا، احساس امنیت در جامعه را تقویت کرد و اقتدار پلیس را به نمایش در آورد.

فرماندهی انتظامی استانهای تهران و البرز به تقدیر مجلس شورای اسلامی و دولت از زحمات ناجا در شناسایی و بازداشت به هنگام متهمانِ قتل داداشی اشاره کرد و یادآور شد: پلیس در لحظه لحظه این ماجرا در کنار مردم و خانواده مرحوم داداشی بود و برای برگزاری آبرومند مراسم خاکسپاری تلاش بسیاری کرد که این تلاش از نگاه قوه قضائیه، مجلس و دولت پنهان نماند و نمایندگان آن مراتب قدردانی خود از عوامل پلیس را ابراز داشته اند.

اکبرشاهی ادامه داد: وقوع این اتفاق در یکی از شبهای پر ترافیک کاری از عزم پلیس برای رسیدگی ویژه به پرونده نکاست، متهمان در حالی صحنه وقوع قتل را ترک کرده بودند که هیچ ردی از آنان مشاهده نمی شد و پلیس توانست به کمک اطلاعات ناقص شاهد ماجرا، آنان را شناسایی و ظرف 15 ساعت بازداشت نماید.

خبرنگار مهر از اکبرشاهی سئوال کرد: برخی منابع آگاه در گفتگو با خبرگزاریها از وجود برخی ابهامات در پرونده قتل داداشی سخن گفته اند، موضع شما چیست؟ که وی گفت: پلیس به عنوان منبع رسمی انتشار خبر اعلام می کند هیچ رد پای قبلی در پرونده مشاهده نمی شود و اینکه گفته می شود؛ قتل با سازماندهی قبلی صورت گرفته است نیز صحت ندارد و به شدت تکذیب می شود.

وی در پاسخ دیگری مبنی بر اینکه در نشست خبری امروز شما موضوع جدیدی نسبت به اظهارات مسئولان در گذشته مطرح نشد، اظهار داشت: موضوع جدیدی نبود که بخواهد مطرح شود، از رسانه ها درخواست می شود به شایعات در این خصوص پایان دهند.

وی در پایان از زحمات اصحاب رسانه و خبرنگاران در پوشش سریع اخبار مربوط به پرونده قتل روح الله داداشی تقدیر و تشکر کرد.