برنامه های هفته مهارت در گلستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: تبلیغات محیطی در سطح استان، فراخوان عمومی برای بازدید از مراکز آموزشی، دعوت از مسئولان ارشد استانی، دانشگاه ها و مراکز عالی جهت بازدید از مراکز، دیدار با خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان، دیدار با ائمه جمعه در مرکز استان و شهرستان های تابعه، سخنرانی در مصلاهای نمازجمعه و حضور کارکنان و کارآموزان با لباس های متحدالشکل و برپایی نمایشگاه هایی از دستاوردهای کارآموزان در محل نماز جمعه توسط مراکز از جمله برنامه ها و فعالیت های هفته مهارت و فناوری در این استان است.

وی بازدید مشاوران جوان دستگاه های اجرایی استان از مراکز آموزش فنی و حرفه ای، برگزاری مسابقات رباتیک و سازه های ماکارونی با همکاری مراکز آموزشی، برگزاری مسابقات ورزشی بین همکاران، برپایی جشن بزرگ مهارت و تجلیل از مربیان و کارآموزان نمونه و نخبگان و کارآفرینان، مراسم غبار روبی از مزار شهدا در مرکز استان و شهرستان های تابعه، مسابقه نقاشی بین فرزندان پرسنل، پیاده روی همگانی و استقرار اکیپ تعمیرات صلواتی مسافران تابستانی را از دیگر برنامه های این هفته برشمرد.

جلالی همچنین از افتتاح مراکز مجری آموزش های پودمانی علمی کاربردی و اعطای مدرک دانشگاهی در این هفته خبر داد و افزود: با افتتاح این مرکز افراد آموزش دیده در مراکز فنی و حرفه ای می توانند مدارک دانشگاهی را نیز دریافت کنند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان، تقویت و ترویج فرهنگ مهارت آموزی و کارآفرینی را یک وظیفه همگانی دانست.

وی، نداشتن تخصص و مهارت کافی را مهمترین علت بیکاری عنوان کرد و گفت: با ارتقای سطح شناخت و آگاهی آحاد جامعه از نقش آموزشهای مهارتی و تقویت و پرورش روحیه مهارت آموزی و کارآفرینی در جوانان، معضل بیکاری در جامعه به مراتب کم شده و شاهد ایجاد اشتغال پایدار خواهیم بود که البته این امر با تلاش و همت همگانی در ترویج آموزشهای فنی و حرفه ای میسر گردیده و خواستار همکاری و مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی استان در این مسیر شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان ، هفته مهارت و فناوری را فرصت مناسبی برای اجرایی کردن رسالت سازمان آموزش فنی و حرفه ای مبنی بر ترویج فرهنگ مهارت آموزی دانست و افزود: در این هفته باید تلاش شود تا گروههای هدف به ویژه جوانان با عملکرد، دستاوردها و فعالیتهای صورت پذیرفته اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در خدمت رسانی به مردم آشنا شوند.

ابوطالب جلالی از تلاش رسانه ها در ترویج و توسعه فرهنگ مهارت آموزی تقدیر کرد و بر نقش مؤثر آنان در اجرای وظایف آموزش فنی و حرفه ای تأکید کرد.