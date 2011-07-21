برگزاری کارگاه تدوین استانداردهای ملی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره آموزشی ظهر پنجشنبه توسط حمیدرضا عالیشاهی، کارشناس آموزش، تدوین و تحقیقات اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان تدریس شد و مدیران، اساتید و کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان از شرکت کنندگان در این دوره یک روزه بودند.

آموزش گیرندگان این دوره با آشنایی با ساختار سازمانی استاندارد، مزایای مشارکت در تدوین استاندارد، چگونگی انجام تدوین استاندارد، نحوه تکمیل فرمهای مرتبط با تدوین استاندارد ، فرایند جستجو و انتخاب موضوع تدوین ا ز منابع بین المللی، نحوه نگارش متن استاندارد بر اساس استاندارد 5، آشنایی پیدا کردند.

پایان این کارگاه با پرسش و پاسخ و رفع ایرادات حاضران همراه بود.

لازم به ذکر است از برنامه های آتی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان و مرکز تحقیقات کشاورزی استان، انعقاد تفاهم نامه ای برای تعامل بیشتر و انجام تحقیق و پژوهش است.