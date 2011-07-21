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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۹

گنجی خبر داد:

رشته زبان و ادبیات عربی در دانشگاه محقق اردبیلی ایجاد شد

رشته زبان و ادبیات عربی در دانشگاه محقق اردبیلی ایجاد شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از ایجاد رشته زبان و ادبیات عربی در این دانشگاه برای اولین بار در استان اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود گنجی ظهر پنج شنبه در جلسه اعضای هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی اظهار داشت: ایجاد رشته زبان و ادبیات عربی در این دانشگاه با موافقت شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محقق شده است.

به گفته این شورا علاوه بر موافقت با ایجاد این رشته در دانشگاه محقق اردبیلی با ایجاد  17 رشته تحصیلی جدید در مقطع  کارشناسی در دانشگاه های کشور نیز موافقت کرده است.
 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: با ایجاد این رشته تحصیلی تعداد رشته های کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی در مقطع کارشناسی به 47 مورد افزایش یافت.
 
ارتقا آموزشکده کشاورزی مغان به دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی

وی همچنین از ارتقای آموزشکده کشاورزی مغان به دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی مغان خبر داد و افزود: موافقت قطعی ارتقا این آموزشکده در سال جاری از سوی مدیرکل دفتر گسترش و برنامه ریزی  آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده است.
 
گنجی با بیان اینکه دانشگاه محقق اردبیلی پیش از این دارای یک آموزشکده و پنج دانشکده بوده است، عنوان کرد: با این ارتقا آموزشکده کشاورزی مغان، تعداد دانشکده های این دانشگاه به شش دانشگده افزایش یافت.
کد مطلب 1363979

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