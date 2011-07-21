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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

در گرگان/

مسابقات دانش آموزی تنیس روی میز مقطع ابتدایی پایان یافت

مسابقات دانش آموزی تنیس روی میز مقطع ابتدایی پایان یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مسابقات کشوری تنیس روی میز دانش آموزان ابتدایی در بخش انفرادی و دوبل پایان ظهر پنجشنبه در گرگان پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش انفرادی با حضور 100 بازیکن از 25 استان 99 بازی به صورت حذفی انجام شد.

در این بخش، محمد رضا فصیحی فر از اصفهان مقام نخست این رشته را کسب کرد و علیرضا رهنمای حقیقی از آذربایجان شرقی مقام دوم شد.

همچنین علی اکبر شعاری از مازندران و  علی رضا آبائی از استان مرکزی مشترکاً مقام سوم را از آن خود کردند.

در بخش دوبل نیز پس از انجام 45 بازی ، میلاد بهروزیان و امیر حسین عباسپور از خراسان جنوبی مقام اول را بدست آوردند.

شعاری از مازندران و خسرو نژاد از گلستان مقام دوم را کسب کردند، زارعی از همدان و آبائی از مرکزی، گرمابی از خراسان رضوی و نظری از لرستان مشترکاً مقام سوم را از آن خود کردند.

کد مطلب 1363980

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