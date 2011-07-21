جاسوسی یونیفل برای رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ندای قدس، یک دیپلمات حوزه جنوبی خیج فارس اعلام کرد که نیروهای سازمان یونیفل در جنوب لبنان برای رژیم صهیونیستی جاسوسی می کنند.

این دیپلمات که کشورش چندان روابط خوبی با حزب الله ندارد اعتراف کرد: فرماندهی ضد اطلاعات واحدهای فرانسوی وایتالیا که تحت پوشش نیروهای یونیفل در جنوب لبنان حضور دارند ، 100 مرکز موشکی حزب الله را در این منطقه کشف کردند.

به زعم این منابع، 80 درصد از این مراکز در داخل شهرها وروستاهای شیعه نشین که از شرق به شهر ساحلی صور و مزارع شبعا واکثر مناطق شرقی هم مرز با فلسطینی امتداد یافته اند گسترده شده اند.

گفتنی است حزب الله لبنان بارها نیروهای یونیفل سازمان ملل متحد را به همکاری با رژیم صهیونیستی علیه ملت لبنان متهم کرده است.